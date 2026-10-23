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Teo Grčić ima hit u rukama! Novi singl 'Ljubav' osvaja emocijom!

Piše 24sata,
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Teo Grčić ima hit u rukama! Novi singl 'Ljubav' osvaja emocijom!
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Foto: Matija Krstičević_Rondo
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Ovo je priča o zrelosti, o trenutku u kojem se razum uzdigne milimetar iznad emocija i svom snagom stane iza onoga tko te zaslužio svojom ljubavlju, dobrotom i ljudskom kvalitetom, ističe pjevač

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Prepoznatljivim izvođačkim senzibilitetom i sigurnošću glazbenika koji zna prenijeti emociju, Teo Grčić donosi pjesmu u kojoj se susreću srce i razum. 'Ljubavi' je priča o čovjeku koji voli iskreno i snažno, ali pritom ne zatvara oči pred životnim izazovima.

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- Ovo je priča o zrelosti, o trenutku u kojem se razum uzdigne milimetar iznad emocija i svom snagom stane iza onoga tko te zaslužio svojom ljubavlju, dobrotom i ljudskom kvalitetom - ističe Teo, autor glazbe i teksta, ne skrivajući zadovoljstvo novim glazbenim projektom.

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Da 'Ljubavi' ima potencijal nadmašiti sve dosadašnje okvire još jednog novog singla, smatra i sam autor, čemu svjedoče brojne reakcije ljudi koji su bili prisutni tijekom njezina nastajanja i završne realizacije. Sve to dodatno je učvrstilo Teovo uvjerenje da je riječ o pjesmi koja bi mogla snažno odjeknuti među publikom diljem regije.

Foto: Matija Krstičević_Rondo


  
Na glazbenoj realizaciji pjesme radio je Mihael Blum, zaslužan za aranžman i produkciju, dok su savjeti Miroslava Rusa u završnim fazama bili važan doprinos konačnom zvuku. Gitare potpisuje Filip Vincek, a prateće vokale Darija Hodnik. Posebnu ulogu u vizualnoj priči ima i Duška Brčić Šušak, koja je za potrebe snimanja videospota prevalila čak 400 kilometara, donijevši projektu dodatnu energiju i osobnost, sve je režirao Matija Krstičević/RONDO studio.

Foto: Matija Krstičević_Rondo

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