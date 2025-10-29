Na Zagreb Film Festivalu ove će godine gostovati mnoga važna imena, a evo tko sve dolazi...

Zagreb Film Festival (ZFF) i ove će godine u svojim programima ugostiti brojne filmaše, među kojima je i ovogodišnji dobitnik Zlatne palme za kratki film Tawfeek Barhom, a održat će se i niz radionica, okrugli stol i predstavljanje novih mogućnosti međunarodne suradnje.

ZFF-ova edukativna platforma Industrija ugostit će grčkog montažera Yorgosa Mavropsaridisa, stalnog suradnika redatelja Yorgosa Lanthimosa s kojim je radio na filmovima 'Miljenica' i "Uboga stvorenja", a koji su mu donijeli i nominacije za Oscara. Mavropsaridis će održati masterclass 'Montaža čudnih svjetova', a publika će moći pogledati i film 'Očnjak' iz 2009. kojim se taj dvojac proslavio.

Zagreb: Najavljen program ovogodišnjeg 21. Zagreb Film Festivala | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija

Redateljica Ivana Mladenović, čiji je novi film 'Sorella di Clausura' dio ovogodišnjeg programa Ponovno s nama, na masterclassu organiziranom u suradnji s Restartom govorit će o autofikciji na filmu, dok će članica ovogodišnjega žirija, redateljica Una Gunjak, uz projekciju nagrađivanog kratkog filma 'Kokoška' govoriti o radu s djecom i naturščicima pred kamerom.

Festival se otvara uz projekciju makedonskog filma 'DJ Ahmet' Georgija M. Unkovskog, snimljenog u koprodukciji s Hrvatskom (365 Films), a film će ZFF-ovoj publici predstaviti debitant Arif Jakup, glumica Dora Akan Zlatanova i hrvatska producentica Katarina Prpić.

Na ZFF dolazi i Stefan Đorđević, redatelj pobjedničkog filma Sarajevo Film Festivala 'Vjetre, pričaj sa mnom', a na pozornici će mu se pridružiti i glumac Budimir Jovanović te producenti Dragana Jovović, Savina Smederevac i Vanja Jambrović.

Trostruki pulski laureat u kategoriji manjinskih koprodukcija, film 'Kako je ovdje tako zeleno?', prikazat će se uz gostovanje redatelja Nikole Ležaića, glumaca Filipa Đurića i Izudina Bajrovića, snimatelja Aleksandra Pavlovića te producenata Marije Maše Lero i Siniše Juričića (Nukleus film).

Hrvatskoj premijeri filma Hane Jušić 'Bog neće pomoći', uz redateljicu, nazočit će glumica Ana Marija Veselčić, koja je za ovu ulogu nagrađena u Locarnu, glumac Nikša Butijer, direktorica fotografije Jana Plećaš i producentica Ankica Tilić Jurić (Kinorama).

U Zagreb stiže i Norvežanka Lisa Loven Kongsli, glavna glumica u filmu 'Solo mama'.

Svečano otvorenje 22. Zagreb Film Festivala | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Palestinski redatelj Tawfeek Barhom, čiji je film 'Drago mi je da si sada mrtav' u Cannesu nagrađen Zlatnom palmom za najbolji kratki film, predstavit će se u programu nacionalne i međunarodne kratkometražne konkurencije.

Među gostima festivala su i litavska redateljica Gabriele Urbonaitė ('Renovacija') te slovačko-austrijska filmašica Alexandra Makarova ('Perla'), čiji filmovi u programu Mreža festivala Jadranske regije konkuriraju za nagradu Adriatic Audience Award, a u istom programu izvan konkurencije prikazat će se dokumentarac 'Miyazaki: Dobri duh prirode' koji će predstaviti redatelj Léo Favier.

Dobitnika španjolske nagrade Goya, špijunski triler 'Infiltratorica', koji se prikazuje u sklopu programa Velikih 5, na ZFF-u će predstaviti redateljica Arantxa Echevarría Carcedo.

Okrugli stolovi i radionice u popratnom programu

Voditeljica DKE – Ureda MEDIA Hrvatske Martina Petrović predstavit će nove mogućnosti međunarodne suradnje u sklopu prezentacije 'Kreativna Europa MEDIA – što je novo u pozivima za razvoj u 2026.?', a u organizaciji Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) održat će se okrugli stol 'Mala tržišta, velike priče', na kojem će se predstaviti rezultati istraživanja CresCine te istaknuti glavni izazovi i razvojne mogućnosti filmske industrije u malim europskim zemljama.

Ponovno se održava radionica Moj prvi scenarij na kojoj će šest budućih debitanata razvijati scenarije svojih dugometražnih prvijenaca. To su Sara Grgurić (Hrvatska), Marko Bičanić (Hrvatska), Laura Udra (Litva), Emina Sehić (Bosna i Hercegovina), Vojtěch Konečný (Češka Republika) i Jovan Dimoski (Srbija). Radionicu će, uz redatelja Antonija Nuića, voditi Jelena Paljan, a gostujuće predavanje održat će češki redatelj, scenarist i profesor na FAMU-u Pavel Marek.

Drugu godinu zaredom održat će se Midpoint Intensive Croatia, četverodnevna radionica kreativnog razvoja scenarija za kratkometražni igrani film.

U programu 'Industrija mladost!' studenti sedam regionalnih akademija pripremaju pitching svojih projekata koje će predstaviti na javnom pitching-forumu, a na radionici montaže trailera, pod vodstvom Vladimira Gojuna i Tomislava Pavlica te u suradnji s Društvom hrvatskih filmskih montažera i ADU-om, pet montažera posvećuje se izradi trailera za film.

U sklopu programa Mreže festivala Jadranske regije održava se Radionica filmske analize i kritike 54+ te dva programa posvećena održivosti unutar industrije: Savjetovanje za održivu filmsku produkciju te Zelene prakse: Preporuke za održive festivale pod vodstvom producentice Morane Komljenović.

Održat će se i program Filmofili, radionica Audicija kao networking te dječja radionica Moja prva digitalna slikovnica.

Zagreb Film Festival održava se od 10. do 16. studenoga.