Novo izdanje Zagreb Film Festivala od 10. do 16. studenog

Ususret ovogodišnjem, 23. Zagreb Film Festivalu (ZFF), koji će se održati od 10. do 16. studenoga na više lokacija diljem Zagreba, otkrivene su prvi naslovi iz glavnog natjecateljskog programa - novi filmovi hrvatske redateljice Hane Jušić i srpskog redatelja Stefana Đorđevića.

ZFF-ovoj publici poznati autori koji su već osvajali Zlatna kolica u kategoriji kratkometražnog filma (Jušić 2012. za "Terarij", a Đorđević 2019. za "Posljednju sliku o ocu") predstavit će svoja cjelovečernja ostvarenja, oba nagrađena na netom završenom Sarajevo Film Festivalu, najavljeno je.

Premijerno prikazan početkom kolovoza u glavnom programu jednog od najuglednijih i najdugovječnijih filmskih festivala, onome u Locarnu, "Bog neće pomoći" redateljice i scenaristice Hane Jušić, nekonvencionalan je spoj žanrova u priči o Čileanki Teresi koja početkom 20. stoljeća odlazi k rodbini pokojnog supruga na Dinaru.

Jušić, koja je za svoj film "Ne gledaj mi u pijat" na ZFF-u 2016. dobila posebno priznanje, u novom radu "odvažno spajajući temu migracija, povijesnu dramu i elemente misterija i okultnog", stvara originalnu balkansku inačicu vesterna kojoj je kritika neformalno dodijelila termin eastern.

Glavne uloge u filmu nose čileanska glumica Manuela Martelli i hrvatska glumica Ana Marija Veselčić, nagrađene u Locarnu za najbolje glumačko ostvarenje. Film je regionalnu premijeru imao na Sarajevo Film Festivalu, gdje mu je dodijeljena specijalna nagrada za promicanje rodne ravnopravnosti.

Srcem Sarajeva za najbolji film ovjenčan dugometražni debi Stefana Đorđevića, "Vjetre, pričaj sa mnom" opisuje se kao vrlo osobna i poetična meditacija o životu, gubitku, prolaznosti i boli, ali prije svega iskrena posveta sponama koje dijelimo s bližnjima i onime što nas okružuje.

Svečano otvorenje 22. Zagreb Film Festivala | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

S festivala kažu kako u toj evokativnoj autofikciji redatelj rekreira vlastito životno iskustvo nakon smrti majke, a u filmu "originalne forme koji na suptilan i nježan način spaja intimistički dokumentarac, igrani film s neprofesionalnim glumcima i dnevničke videozapise", glume članovi njegove obitelji. Premijeru je imao na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, a nastao je u koprodukciji s hrvatskim Restartom.

Kao ključan vizualni simbol ZFF-ove dosljedne predanosti predstavljanju autorica i autora koji tek stupaju na filmsku scenu, nagrada Zlatna kolica dobila je ovogodišnji festivalski vizual. Pod kreativnim okriljem dizajnerskog studija Šesnić&Turković, aplicirana su na fotografiju koju je sredinom 1970-ih ispred najstarije robne kuće u Zagrebu, jednog od ključnih arhitektonskih markera modernizacije, snimila legendarna fotografkinja Marija Braut.

Osim bogatog filmskog programa, sa stotinjak naslova od kojih će se dio njih natjecati za nagrade, festival donosi pregršt edukativnog sadržaja u sklopu platforme Industrija, a festival će i ove godine okupiti niz filmaša iz područja audiovizualne djelatnosti.

ZFF će se održavati u Cinestaru Branimir, kinu Kinoteka, MSU-u, Dokukinu KIC te online, uz podršku Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Hrvatskog audiovizualnog centra, Kreativne Europe – potprograma MEDIA, Zaklade Kultura nova i Turističke zajednice grada Zagreba.