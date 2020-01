Na Zlatnim globusima očekuje se velika dominacija Netflixa

Dodjela filmske nagrade Zlatni globus smatra se početkom vrhunca sezone filmskih nagrada, a ovogodišnju 77. po redu, koja će se održati u nedjelju 5. siječnja, mogla bi obilježiti potpuna dominacija Netflixovih filmskih ostvarenja. Netflix s čak 17 nominacija prednjači među filmskim producentima, a slijede ga Sony s osam, te Disney i Warner Bros s po šest nominacija. I među televizijskim producentima dominira Netflix, također sa 17 nominacija, HBO ih ima 15, a Hulu i Prime Video po pet.

U glavnoj filmskoj kategoriji bore se čak tri Netflixova originalna filma, što bi značilo da bi se filmska industrija u dogledno vrijeme iz kino-dvorana mogla preseliti u domove. Netflixova drama "Bračna priča" osvojila je najviše, šest nominacija za Zlatni globus, a s po pet je slijede filmovi "Irac", koji se također prikazuje na Netflixu i Tarantinov "Bilo jednom... u Hollywoodu", dok su Warner Brosov "Joker" redatelja Todda Phillipsa te Netflixova "Dvojica papa" redatelja Fernanda Meirellesa osvojili po četiri nominacije.

Među televizijskim ostvarenjima situacija je nešto ujednačenija, "Černobil" (HBO), "Kruna" (Netflix) i "Nevjerojatno" (Netflix) našli su se na vrhu popisa s po četiri nominacije. Ceremonija dodjele Zlatnih globusa često je i više nego točan indikator kako i komu će biti dodijeljeni Oscari u veljači. Zlatni globus rijetka je svečanost koja na istome mjestu okuplja radnike iz televizijskoga i filmskog svijeta.

- Netflix uistinu ima dobru godinu - smatra urednik Varietyja Tim Gray, podsjećajući da je ta filmska platforma prošle godine 'izašla' samo s filmom "Roma", a ove godine ima šest vrlo kvalitetnih filmskih ostvarenja.

Netflix je originalne filmove počeo realizirati tek 2015. godine, no u međuvremenu je utrošio milijarde kako bi privukao vrhunske filmske talente, financirajući istodobno raskošne sezonske kampanje kada su posrijedi nagrade. Britanski komičar Ricky Gervais rekordan peti put bit će domaćin svečanosti na Beverly Hillsu, a od njega se i ove godine očekuju provokativne šale. No obećao je da će to biti posljednji put.

Ovogodišnji Zlatni globus za životno djelo dobit će Tom Hanks za velika dostignuća u filmskome svijetu u kojemu je poznat i kao filmski producent, a ne samo kao glumac, odlučilo je 90 članova Holivudske udruge stranih medija. Američki glumac već je dobitnik dvaju Oscara te četiriju Zlatnih globusa.

