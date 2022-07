Na Zrće dolazi najslušaniji reper u Hrvatskoj: Dat ću sve od sebe!

Open Air festival na Zrću 100% Gang, koji je na otoku Pagu od 22. do 24. srpnja, bit će pozornica s najjačim imenima i najatraktivnijim hip hop, trap & 'new Balkan wave' izvođačima regije. A među njima je i nagrađivani hrvatski reper Grše koji je osvanuo i na Billboardovoj ljestvici najslušanijih u Hrvatskoj. Do Gršinog spektakla na plaži Zrće brojimo sitno, stoga smo porazgovarali o karijeri i nastupima.

Billboardova ljestvica najslušanijih u Hrvatskoj je neka vrsta “zakucavanja” tj. potvrde, nakon milijunskih pregleda na YouTubeu, nekoliko hit singlova i dva albuma. Kakva je bila reakcija kad si saznao?

Bio sam pomalo iznenađen jer je u top 25 uvrštena pjesma "Highlife" koja je dolaskom Billboarda u Hrvatsku bila već godinu dana vani na svim platformama.

Početkom ove godine je u Tvornici kulture bilo ludilo, tvoj prvi solo koncert i puna dvorana. Čega je bilo više uoči nastupa – treme, nervoze ili uzbuđenja?

Pa svega pomalo, ipak je to bio velik iskorak u mojoj karijeri. Tvornica je bila nevjerojatno iskustvo i neopisiv je osjećaj bio repat pred toliko ljudi koji su došli samo radi tebe. Jedva čekam opet.

Još ćemo malo o osjećajima i reakcijama, kakav je osjećaj bio primiti nagradu Rap&Off u konkurenciji s Targetom, Krankšvesterom, Podočnjacima…? To je potvrda struke, zapravo.

Primanje nagrade Rap&Off je vjerojatno, uz Tvornicu, najljepši moment koji sam doživio u dosadašnjoj karijeri. Primiti tu nagradu među ovakvom konkurencijom je zaista veliki uspjeh. Ponosan sam na cijeli projekt i zahvalan svima koji su sudjelovali u njemu.

Koga smatraš strukom, kad smo kod struke, odnosno koga smatraš relevantnim na ovoj sceni i koga si neprekidno slušao u djetinjstvu?

Iskreno, dosta kasno sam otkrio rap i počeo ga slušati, tako da se nisam još ni naslušao kako treba. Ima dosta imena što sam slušao s domaće scene, ali puno veći utjecaj sam imao od zapada.

Tebi osobno najdraža stvar s Platinuma?

Teško mi je to reći, svaka pjesma mi je draga na svoj način, ali sam možda najviše ponosan na "Highlife" radi uspjeha pjesme.

Što bi rekao klincima koji tek sad nešto pokušavaju sklepat’ a ni sami ne znaju je l' to dobro?

Da budu svoji i rade na sebi, da uvijek ima mjesta za napredak i da nikada ne odustaju.

Planovi za ljeto, nakon 100% Gang festivala, gdje nastupaš?

A ovo ljeto sam svuda pomalo. Cijelu regiju ću obići.

Mamba je osvojila TikTok, više od 13.000 videa s Mambom. Jesi ih sve pregledao? Ima maštovitih klinaca, ali i influencera poput Elle Dvornik, mame 100% Gang festivala.

Mamba i njen proboj na Tik Toku mi je bio vjerojatno jedan od najvećih sokova do sada. Pogledao sam koliko sam uspio i imao vremena.

Stole kaže da si genijalac, kritika je bila oduševljena Platinumom, pretpostavljamo da ti imponira to sve, ali gurne li te to još dalje u stvaranju ili se ne obazireš na ama baš ništa, pa tako ni na pohvale?

Zahvalan sam jako na pohvalama i sigurno da mi je to vjetar u leđa, ali isto tako sam svjestan svoje pozicije i da tu ima još dosta mjesta za napredak i rada na sebi.

Na 100% Gang festivalu na Zrću nastupaš s najvećim imenima regije, s kim bi od njih možda nekad volio surađivati?

Pa nemam iskreno nekakve prioritete i želje trenutačno općenito što se tiče suradnji, čekam da se to dogodi organski i prirodno.

Što možeš obećati publici na Zrću?

Obećavam odličnu zabavu i da ću dati 100% sebe, kao i uvijek. Vidimo se na Zrću, jedva čekam.

Grše će na 100% Gang festivalu nastupati zadnji dan 24. srpnja uz Cviju, Kukus, Gazda Paju, Fox i Connect. Prvi dan, 22. srpnja nastupaju: Jala Brat i Buba Corelli, Nikolija, Inas, Coby, Elena Kitić i Cunami. U subotu, 23. srpnja na stage se penju: Rasta, Senidah, Klinac, Kali, Zoi, Alen Sakić, Brzo Trči Ljanmi, Zera, Rimski, Corona i Banfica. Ulaznice se mogu kupiti na stranicama Eventima ili na službenim stranicama festivala.

