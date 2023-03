Nađa je kći srpskog redatelja Miroslava Terzića, a od roditelja je skrivala da ide na Beoviziju

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

I sve što kaže, to sam ja. I kada laže, dobro znam. Ti mu nećeš biti poslednja, jer to sam ja, jer to sam ja. Devojka tvog dečka, pjeva Terzić u pjesmi s kojom se nada da ide na Eurosong

Pjesma se baš lako upamti, pisali su pratitelji čuvši pjesmu Nađe Terzić (22), publici poznatije pod imenom Nadia. U drugom polufinalu Beovizije u četvrtak predstavila se s pjesmom 'Devojka tvog dečka', a nakon što je glasovima publike prošla u finale, u subotu je nastupila pod rednim brojem tri. Pobjeda i odlazak na Eurosong u svibnju u Liverpoolu bilo bi joj ispunjenje velikog sna. Nadia je školovana jazz pjevačica, a na audicije se prijavila bez da su za to znali njezini roditelji, piše Blic.rs. - Uvijek sam bila primijećena. Imala sam samopouzdanja, znala sam da sam dobra. Imala sam uvijek podršku roditelja i publike. To mi puno znači. U međuvremenu sam odlučila stvarati glazbu koja je moja i jedinstvena - istakla je mlada pjevačica za 'Srbiju danas'. Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL Inače, Nadia je kći Miroslava Miše Terzića, redatelja filma 'Šavovi' i serije 'Tajkun'. Na pozornicu Beovizije došla je u kratkoj minici, topu s dugim rukavima, visokim crnim čarapama i čizmama. Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL