'Nadareviću je bilo jako teško snimati te mučne dijaloge'

Goran Višnjić je danas zreo umjetnik. U američkoj školi naučio je red. Sada tamo malo snima, ne da mu se, neće, a dobiti ono što hoće je teško. No u Americi dobro zaradiš pa si možeš dopustiti da ne radiš koju godinu, kaže Antun Vrdoljak (86).

Foto: Promo Mustafa Nadarević i Goran Grgić u ‘Dugoj mračnoj noći’

Njegova 'Duga mračna noć' upravo se reprizira na HRT-u, a u seriji i filmu upravo redateljev zet, Goran Višnjić, igra glavnu ulogu. Vrdoljaku snimanje 'Duge mračne noći' budi bolne uspomene.

- Doživio sam strašne napade, na film se pucalo iz svih oružja. Upozoravali su me da je to ideološka, a ne umjetnička paljba. Vjerovao sam da će seriju bolje prihvatiti, jer ima 13 nastavaka, pa polako sve dođe do glave. Serija je najgledaniji program HRT-a ikad i moje veliko zadovoljstvo. Već treći put se reprizira. I ‘Prosjaci i sinovi’ su se često reprizirali, sve što sam radio imalo je gledanost, ali ‘Duga mračna noć’ najveću. Jako mi je to važno - kaže Vrdoljak. Redatelj kaže kako je veliki problem bio uvjeriti Mustafu Nadarevića da odigra nemilosrdnoga partijskog sekretara, koji će bez razmišljanja odanoga ratnog druga baciti u zatvor.

Foto: Promo U partiji visokopozicionirani Nadarević završio je na Golom otoku

- Mustafa je rekao ‘da nismo prijatelji, da mi nisi dao igrati sve što sam igrao, ja bih ovo odbio. Kad me djeca vide na televiziji, mislit će da sam takav’ - prisjetio se redatelj. Nadareviću je, dodaje, teško pao dijalog s Ivom Gregurevićem u kojemu ga pita: 'Kako se ponaša ovaj', a Gregurević odgovara: 'Imao sam ih svakakvih, ali ovakvog još ne. Ne da se uplašiti, pravi komunist'. Mustafa je trebao reći: 'Da ti znaš koliko su veliki komunisti pjevali pred policijom. Nađi mu notu pred kojom će pjevati' i rekao Vrdoljaku da to ne može izgovoriti.

Foto: Promo Glavnu ulogu, Ivu, igrao je Goran Višnjić

- Gregurević je tad rekao: ‘Sve što on ne može, prebaci meni. Ako igraš negativnu ulogu, moraš biti najveći negativac’ - prisjetio se Vrdoljak, koji je naposljetku bio silno zadovoljan kako su obojica odigrala svoje uloge. Nadarević je snimio sporni dijalog. Gotovo istu glumačku ekipu angažirao je i u filmu 'General', u kojemu Antu Gotovinu tumači Goran Višnjić, a generala Bobetka - Mustafa Nadarević.

- Bio sam na mukama tko će mi igrati Bobetka. Obožavam Nadarevića. Prvu je ulogu igrao kod mene. Prvu veliku, kompliciranu, u ‘Kiklopu’, a u ‘Dugoj mračnoj noći’ možda i najbolju. On, Gregurević, Goran. Dobro sam poznavao Bobetka i njegov lik sam pisao za Mustafu. General me je zvao prije smrti, rekao je da zove drage ljude, a ja sam bio među njima - rekao je Vrdoljak. Jedini glumac s kojim je volio raditi, a ne igra u 'Generalu' je njegov veliki prijatelj, pokojni Boris Dvornik.

Foto: Promo Katarina Bistrović Darvaš u seriji se udala za Ivu i imali su sina Luku

- Ne rađa se svaki dan Boris Dvornik. Nisam ga prebolio niti ću ikad. Znao mi je reći: ‘Najbolji si na svijetu, a kad bih te jednom vidio pijanog, to bi mi bila najveća radost’. Kad bi bio kod mene doma, gledao je u knjige i govorio: ‘Gospe moja, koliko knjiga, nigdje nijedne bočice’. Jako mi nedostaje. I on se napatio snimajući ‘Dugu mračnu noć’, nije mogao svladati tekst pa me na kraju pitao: ‘Je li grozno’. Rekao sam mu: ‘Nije. Napatio nas jesi, ali je dobro ispalo’ - prisjetio se redatelj.

S 'Generalom' je trenutačno u montaži i vjeruje da će film premijerno prikazati u Puli, a kao serija na HRT stiže u rujnu sljedeće godine. Ne zna reći je li zadovoljan.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL U ‘Generalu’ Goran Višnjić igra Antu Gotovinu, a Mustafa Nadarević Janka Bobetka

- Pitajte seljaka je li zadovoljan time što je napravio svojim rukama. Uvijek će reći ‘kiša je padala, nije dobra ljetina’. Samo budale su uvijek apsolutno zadovoljne. Morate se bojati kad radite takav posao. Svaki kadar vrtim naprijed-natrag. Ako si pametan, vidiš pogrešku - kaže. Dodaje da nema filma kad se nakon tjedan, dva snimanja nije probudio u dva, tri sata ujutro, uvjeren da je sve što je napravio promašaj.

- Znao sam da, ako ostanem u krevetu, više neću zaspati. Pa bih ustao, uzeo psa, prošetao i zaspao, a ujutro opet na snimanje. Bez toga bio bi košmar u glavi, ništa ne bi valjalo. To su krize koje se svaki put prebrode - priča Vrdoljak, koji je generalu Gotovini, kad su ga u Hagu oslobodili, rekao da još nije odustao od filma o njemu.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Ponudio sam mu da pročita scenarij, a on je rekao: ‘Što ja znam o tome? Ako bude dobar film, zovi me na premijeru’. Ni retka nije pročitao - kaže Vrdoljak.