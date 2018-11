'Nadrogirala sam muža Ozzyja kako bi priznao s kim me vara'

Bila sam slomljena. Poslao mi je email koji je bio namijenjen drugoj ženi, jednoj od njegovih ljubavnica, ispričala je Sharon Osbourne (66), supruga Ozzy Osbournea (69). Frontmen 'Black Sabbatha' i Sharon u braku su 36 godina, no on je krio svoju ovisnost o seksu dugo vremena, sve dok ga Sharon nije razotkrila.

- Nadrogirala sam ga tabletama za spavanje. Prije nego što je zaspao, postavljala sam mu pitanja o svemu i sve mi je priznao. Da ga nisam drogirala, nikada mi ne bi rekao istinu jer se bojao. Obećao je da će s time prestati - rekla je njegova supruga. Za šest mjeseci koliko je Ozzy izdržao, Sharon ga je opet uhvatila na djelu.

- Nije si mogao pomoći i opet je to napravio. Tek tada mi je priznao da je ovisan o seksu - objasnila je. Nakon što je njegova afera s frizerkom Michelle Pugh razotkrivena u javnosti 2016., Osbourne je krenuo u kliniku na odvikavanje od ovisnosti o seksu. Tada su se, nakon 33 godine braka, po prvi put rastali.

Happy Anniversary to my Ozzy Objavu dijeli Sharon Osbourne (@sharonosbourne) Srp 4, 2018 u 11:47 PDT

- Pomirli smo se nakon četiri mjeseca, ali ne vjerujem mu. To me jako muči, ništa na svijetu ne boli poput nevjere - izjavila je nakon pomirenja. Obnovili su zavjete, Sharon mu je pomogla da se skine s droge, ali i dalje nije bilo pomoći oko njegovih ljubavnica koje su se samo gomilale. Svi su ju pitali zašto to trpi i zašto si dozvoljava takav brak.

Happy Birthday My Love! Objavu dijeli Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne) Lis 9, 2018 u 8:37 PDT

- A tko će mene pozvati na spoj? Staru lajavu babuskaru? - upitala je Sharon. Zajedno imaju troje djece, kćeri Kelly (34) i Aimee (35) te sina Jacka (32). Ozzy iz prošlog braka s učiteljicom Thelmom Riley, koja je preminula 1982., ima još troje djece. Kćer Jessicu (46) i sina Louisa (43) te jednog posvojenog sina Elliota (52).