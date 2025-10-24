Obavijesti

Najavili koncert: Buba Corelli i Jala Brat stižu u Arenu Zagreb

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Antonio Ahel @ATAImages

U sklopu turneje pod nazivom Goat Tour trap dvojac Jala Brat (Jasmin Fazlić) i Buba Corelli (Amar Hodžić) 9. svibnja nastupit će u zagrebačkoj Areni, a ulaznice će uskoro biti puštene u prodaju

Bosanskohercegovački reperi Jala Brat i Buba Corelli najavili su koncertnu turneju, a u sklopu nje dolaze i u Hrvatsku. Tako će ovaj poznati dvojac nastupiti u Areni Zagreb 9. svibnja iduće godine, a karte za koncert uskoro će biti u prodaji. 

Turneja pod nazivom Goat Tour počinje uskoro, krajem studenoga koncertom u Skoplju. Zatim slijedi MHP Arena u Stuttgartu 13. prosinca. Ostali gradovi u kojima će nastupati su Beograd, Beč, Sarajevo, Zürich, Düsseldorf i Ljubljana, no datumi tih koncerata još uvijek nisu poznati.

Trap dvojac Jala Brat (Jasmin Fazlić) i Buba Corelli (Amar Hodžić) već gotovo desetljeće dominiraju glazbenom scenom Balkana. Ovaj tandem iz Sarajeva etablirao se kao najutjecajniji produkt nove generacije urbanog zvuka, rušeći rekorde slušanosti te oblikujući glazbene trendove u cijeloj regiji.

Suradnja dvojice repera započela je početkom 2010-ih, kada su kao dio underground scene privukli pozornost specifičnim trap zvukom. Kombinacija Bubinog teškog, melodičnog autotunea i Jalinog energičnog flowa ubrzo ih je istaknula kao osvježenje žanra.

Pravi komercijalni proboj dogodio se 2015. i 2016. godine kroz hitove poput Dom, Ljutić i Klinka. Uslijedili su milijunski pregledi, brzo rasprodani nastupi i suradnje s velikim regionalnim imenima, uključujući Severinu, Jelenu Karleušu, Cobya i Senidu.

Posebno je u medijskom fokusu bio Buba Corelli, koji je nekoliko puta bio uhićen zbog slučajeva povezanih s drogom i ilegalnim aktivnostima.

Na platformama YouTube i Spotify, njihovi videospotovi imaju desetke milijuna pregleda po singlu, a konstantno drže trendovske pozicije na glazbenim ljestvicama.

