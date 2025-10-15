Obavijesti

JESTE LI IZNENAĐENI?

Ovo je lista top 10 pjesama koje su Hrvati slušali prošlog tjedna

Izašla je Billboard ljestvica top 10 najslušanijih pjesama u Hrvatskoj za prošli tjedan. Na njoj su se mahom našli poznati pjevači i pjevačice iz susjednih zemalja

Billboard je izbacio ljestvicu najslušanijih pjesama u Lijepoj Našoj za razdoblje od 4. do 11. listopada 2026. godine. Na listi top 10 najslušanijih pjesama nalaze se poznati pjevači iz regije, odnosno Bosne i Hercegovine te Srbije. Na prvom mjestu našao se hit 'MDMA' koji izvode pjevači Nikolija i Biba.

Na drugo mjesto smjestila se pjesma 'Tec-9' dvojca Jale Brata i Bube Corellija, koja je na platformi YouTube pogledana više milijuna puta.

Treće mjesto ove ljestvice zauzeo je hit srpskog glazbenika Devita, 'Ego', a na četvrto mjesto zasjeo je hit 'Roze suze' već spomenutog dvojca, Jale Brata i Bube Corellija.

Peto i šesto mjesto ove Billboard top 10 liste također je zauzeo poznati bosanskohercegovački dvojac s pjesmama 'Sexdrive' i 'Blokada', koja je izdana u sklopu istog albuma kao i hitovi 'Tec-9' i 'Roze suze'.

Na sedmom mjestu ove ljestvice ponovno su se našli Jala Brat i Buba Corelli s pjesmom 'Blaka blaka' koja je nastala u suradnji sa srpskom pjevačicom Elenom.

Osmo je mjesto zauzeo ponovno već spomenuti dvojac iz Bosne i Hercegovine s pjesmom 'Toronto' te su dokazali da su prošlog tjedna uvjerljivo odnijeli pobjedu najslušanijih izvođača u Hrvatskoj.

Predzadnje mjesto pripalo je srpskom izvođaču Devitu i njegovoj pjesmi 'Amsterdam' s albuma 'NEMA SPAVANJA', na kojem se nalazi i njegova pjesma koja se prošlog tjedna našla na trećem mjestu ove liste.

S već sedmim hitom na ovoj ljestvici, Jala Brat i Buba Corelli zasjeli su na deseto mjesto s pjesmom 'Babylon'.

Možemo zaključiti da su srca hrvatskih slušatelja prošlog tjedna osvojili bosanskohercegovački izvođači Jala Brat i Buba Corelli te srpski Devito koji je zauzeo čak dva mjesta na ovoj ljestvici. Izgleda da su domaći izvođači prošlog tjedna ostali malo zapostavljeni.

Infografika: Što slušaju Hrvati u listopadu 2025. godine
Infografika: Što slušaju Hrvati u listopadu 2025. godine | Foto: Marko Picek/PIXSELL

