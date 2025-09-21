Najbliži Mirkovi suradnicu otkrivaju nam kako su proveli posljednje zajedničke trenutke

Hrvatsku glazbenu scenu u subotu poslijepodne potresla je vijest o iznenadnoj i preranoj smrti Mirka Gašparovića, poznatijeg kao Mirka, dugogodišnjeg člana i jednog od zaštitnih lica orkestra Najbolji hrvatski tamburaši. Odlazak glazbenika koji je bio sinonim za tamburašku glazbu i dobri duh slavonske ravnice ostavio je u šoku i dubokoj tuzi kolege, prijatelje i generacije obožavatelja koji su odrasli uz njihove pjesme. Vijest o njegovoj smrti stigla je kao grom iz vedra neba, samo dan nakon trijumfalnog nastupa na jednoj od najvećih pozornica tradicijske kulture.

- Jako i neugodno me iznenadila vijest da Mirka više nema. Ja sam bio mentor ‘Zlatnim dukatima’. Bio je jako dragi dečko - priča nam Zdravko Šljivac dirigent, skladatelj, glazbeni producent, osnivač mnogih festivala te utemeljitelj i voditelj najuspješnijega hrvatskoga dječjeg zbora “Zvjezdice”.

Baš sam komentirao s prijateljima da ne znam tko je idući od nas. To je život. Ne znam što se dogodilo. Bio mi je izuzetno drag. Bio je prekrasan čovjek. Posebno dobar. Za Mata i Stanka sam vezan jako. jer ja sam ih osnovao, dodao je vidno potresen Šljivac.

Samo noć prije, u petak 19. rujna 2025. godine, Mirka je s bendom odsvirao svoj posljednji koncert. U prepunom šatoru jubilarnih 60. Vinkovačkih jeseni, Najbolji hrvatski tamburaši stvorili su, kako su izvijestili lokalni mediji, "odličnu atmosferu", ispunjenu pjesmom i plesom. Nitko od prisutnih nije mogao ni slutiti da su to posljednji akordi koje će publika čuti od voljenog glazbenika i da svjedoče kraju jedne izvanredne glazbene ere. Prema neslužbenim informacijama koje su se proširile medijima, Gašparoviću je nakon nastupa pozlilo, a njegov dugogodišnji kolega Stanko Šarić otkriva nam kada ga je zadnji puta vidio.

- Nije pokazivao nikakve simptome bolesti. Rastali smo se oko 15 sati to popodne i otišao je na piće u Županju i tamo umro. Naravno, to je težak udarac. Imamo neki svoj način zafrkancije, on nam je bio čovjek koji je donosio radost u našim svirkama, imao je specifični način humora - otkriva nam frontmen benda Najbolji hrvatski tamburaši Stanko Šarić.

Mirko je iza sebe ostavio tišinu tamo gdje je do jučer odzvanjala glazba. Organizacijski odbor Vinkovačkih jeseni odmah je izrazio najiskreniju sućut obitelji i članovima benda, odajući počast glazbeniku koji je upravo na njihovoj pozornici odsvirao svoje posljednje note.

Mirko Gašparović bio je stup i ritam Najboljih hrvatskih tamburaša, sastava kojemu se pridružio davne 1985. godine, dok su još djelovali pod imenom Zlatni dukati. Svojim bas primom i prepoznatljivim duhom gradio je zvuk koji je obilježio generacije i postao dio hrvatskog kulturnog identiteta. Bio je više od glazbenika; smatrali su ga ključnim elementom tamburaškog nasljeđa, čovjekom koji je kroz žice i glas prenosio duboke emocije, duh slavonske tradicije i neizmjernu glazbenu radost.

S kolegama iz benda proveo je, kako su sami napisali u dirljivom oproštaju, više od 40 godina. Zajedno su dijelili pozornicu, dobro i zlo, proputovali tisuće kilometara i proveli bezbrojne neprospavane noći, stvarajući glazbu koja je postala zvučna kulisa mnogih života. Njegov odlazak nije samo gubitak za bend, već i za cjelokupnu hrvatsku glazbenu baštinu koju je tako predano čuvao i obogaćivao.

Vijest o Mirkinoj smrti odjeknula je društvenim mrežama i medijima, a najdirljiviji oproštaj stigao je od njegovih najbližih suradnika, njegove druge obitelji – kolega iz benda. U emotivnoj objavi na svom službenom Facebook profilu, Najbolji hrvatski tamburaši podijelili su svoju bol s javnošću, a njihove riječi najbolje opisuju dubinu prijateljstva i prazninu koja je ostala.

"Dragi prijatelji, s velikim bolom i tugom javljamo da nas je - iznenada i prerano - napustio naš Mirka. Više od 40 godina dijelili smo pozornicu, prošli kroz dobro i zlo, putovali zajedno tisuće kilometara i proveli mnoge neprospavane noći... Još sinoć smo u prepunom šatoru Vinkovačkih jeseni Hrvoju zajedno pjevali 'Prijatelju moj'. Od danas će ta pjesma imati potpuno novo značenje. 'Opet ćemo skupa ja i ti tambure zasvirati...' Dragi Mirka, počivaj u miru! Hvala ti za sve divne godine!"

Upravo je spomen pjesme "Prijatelju moj" posebno pogodio sve koji su pročitali objavu. Ta je skladba, često izvođena kao oda prijateljstvu, preko noći postala bolna i gorka posveta čovjeku koji je živio za glazbu i svoje prijatelje. Stih "Opet ćemo skupa ja i ti tambure zasvirati" sada zvuči kao obećanje susreta u nekoj drugoj, vječnoj dimenziji.

Odlaskom Mirka Gašparovića hrvatska tamburaška scena izgubila je ne samo vrsnog glazbenika, već i čovjeka koji je bio srce i duša jednog od najvoljenijih sastava.