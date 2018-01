'Najbolja glumica je moja kći Ana, ali ne želi se time baviti'

Ne sjećam se kad mi se bilo teže pripremiti za neku ulogu. Glumim opernu pjevačicu Florence Foster Jenkins koja zapravo ne zna pjevati te je jako teško falš pjevati i uz to glumiti, kaže Anja Šovagović Despot (54).

Premijeru predstave imat će u Histrionskom domu 25. siječnja. Suradnja je to opet sa Zlatkom Vitezom, čovjekom zbog kojeg se prije 37 godina počela baviti glumom. Uz oca velikana hrvatskoga glumišta Fabijana, znala je da će se baviti umjetnošću.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Nisam znala hoće li to biti glazba ili gluma. Završila sam i srednju muzičku školu, poslije upisala Akademiju dramske umjetnosti i na kraju je ipak gluma prevagnula. Bitno mi je da radim što volim - kaže Anja.

Glumačka obitelj

Prvu predstavu igrala je s ocem Fabijanom, Anja je tad imala 17 godina

Anja je u Klasičnoj gimnaziji glumila u dramskoj sekciji. Redovito je na njihove predstave dolazio i Zlatko Vitez. Imala je samo 17 godina kad ju je pozvao da glumi u Shakespeareovu komadu “Oluja”. Otac Fabijan igrao je Prospera, budući suprug Dragan Despot bio je Ferdinand, čovjeka u kojeg se zaljubi Mirana, koju je igrala upravo Anja. U to doba još nisu bili u vezi.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Šovo nije ni znao kad me Vitez pozvao, a kasnije smo zajedno glumili u predstavi.

Zanimljivo uz oca Fabijana

Još sam bila u srednjoj školi i tata nije bio presretan što sam izabrala glumu, želio je spriječiti moj ulazak u kazalište. Bila sam ustrajna i tvrdoglava, kao i Vitez koji je inzistirao na meni. Bio je to poziv koji se ne odbija. Kasnije mi je tata pomagao i savjetovao me - otkrila je Anja.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Kaže da je odrastanje uz oca Fabijana bilo zanimljivo, neobično i uzbudljivo. Tako joj je bilo i na 17. rođendan, kad joj je umjesto dara počeo pjevati “17 ti je godina tek”.

- Bio je jako osebujan. Najviše žalim što ne vidi našu djecu, svoje unuke, kako odrastaju. Nedostaje mi tato, kako sam ga zvala - rekla je Šovagović.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

'Zbog posla je nedjeljni obiteljski ručak bio rijetkost, no kad bi se okupili, znalo je biti žestokih rasprava, kaže Anja'

U drugom razredu osnovne škole počela je svirati violončelo, zavoljela je taj instrument. Znala je da će se baviti glazbom ili glumom. Osvojila je brojne nagrade tijekom školovanja na glazbenim natjecanjima, a nastavila ih je “skupljati” i kao glumica. Odigrala je više od 50 glavnih uloga u kazalištu i više od 40 na filmu.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Bili smo super generacija na Akademiji, puno sam radila tad s Krešom Dolenčićem i Vanjom Matujec. Dobro smo se slagali i učili jedni od drugih, bili smo znatiželjni. Mi smo osnovali kazalište Lift, sami smo pisali, režirali, glumili i produkcijski odradili. Bilo je to jako važno razdoblje za mene jer sam tad shvatila da radim ono što volim. Nije bilo ono što ‘moram’, tipa latinski, grčki i matematika, nego gluma, dakle ono šo volim - objasnila je Šovagović.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

S glumačkim angažmanima “dohvatila” je i onaj životni. Iako je s Draganom Despotom ranije glumila, nisu se povezali “na prvu”. No kad su prohodali, nakon samo četiri dana odlučili su se vjenčati. Vjenčanje je bilo 1986. godine, a pater Zvjezdan Linić obnovio im je zavjete na 25. godišnjicu braka. Iako je “pola obitelji” u glumi, djeca Ana (24) i Josip (17) ne namjeravaju se baviti glumom.

Djeca ne žele glumiti

- Za sina još ne znam čime će se baviti. Ana jer završila studij francuskog i engleskog jezika na Filozofskom fakultetu te upisala studij Animiranog filma. To je zanima i to joj dobro ide, iako za nju mislim da je najbolja glumica u našoj obitelji. Imamo stvarno dobrih glumaca, no mislim da je ona najbolja i pomalo mi je žao što se ne želi baviti glumom - rekla je Anja.

Tragovima Meryl Streep

Uloga Florence Foster Jenkins utjelovila je prije dvije godine na filmu Meryl Streep. Nekoliko godina ranije američka je glumica igrala ulogu u filmu “Kolovoz u okrugu Osage”, a u toj predstavi također glumi i Anja. Dvije uloge dijeli sa slavnom oskarovkom.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

- Po meni je ona najveća glumica današnjice. Ni muške kolege nisu napravile takvu karijeru, imali takvu konstantu na tako visokom nivou. Očito da zna izabrati ulogu, a i film. Gledala sam davno ‘Kolovoz u okrugu Osage’, nisam ni sanjala dok sam gledala Meryl da ću jednog dana igrati istu ulogu. Eto, sad igramo dvije iste, iako je velika razlika, pa i naši tekstovi prilagođeni su za kazalište - objašnjava Anja, koja danas nakon probi za predstavu ostaje s mladim glazbenikom Fabijanom Komljenovićem vježbati pjevati.

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

- Naporno je, jer iako Florence nije znala, ipak je pjevala. A tu je još i gluma - kaže Anja.

Sretan brak

Za Dragana Despota Anja se udala 1986., a 2011. godine obnovili su zavjete, Pater Linić im je krstio sina Josipa i obnovio im zavjete