POSLJEDNJI POZDRAV

Najbolji hrvatski tamburaši su se oprostili od Gašparovića: 'Uštimaj nebesku tamburu...'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook Najbolji hrvatski tamburaši

Vijest o Mirkovoj smrti stigla je u subotu poslijepodne, samo dan nakon što su održali posljednji zajednički koncert na 60. Vinkovačkim jesenima. Uz kolege iz glazbenog svijeta, ožalošćeni su i brojni obožavatelji.

Hrvatska glazbena scena zavijena je u crno. U subotu poslijepodne mnogobrojne glazbeni svijet potresla je vijest o smrti Mirka Gašparovića, dugogodišnjeg člana 'Najboljih hrvatskih tamburaša'. Posljednji ispraćaj održan je u ponedjeljak na mjesnom groblju u Štitaru, a zvukom tamburica od Gašparovića su se oprostili brojni njegovi kolege. 

- Iskreno zahvaljujemo svim kolegama tamburašima koji su zvukom svojih tambura učinili rastanak s našim Mirkom onakvim kakav je bio. Tužan, Dostojanstven. Duboko emotivan. Jedinstven. Tamburaški! Hvala i svim dragim prijateljima koji su iz daleka došli uputiti mu posljednji pozdrav! - napisali su Gašparovićevi kolege iz sastava 'Najbolji hrvatski tamburaši' na Facebooku. 

Najbliži Mirkovi suradnicu otkrivaju nam kako su proveli posljednje zajedničke trenutke

- Zajednički još jednom iskazujemo sućut njegovoj obitelji, rodbini i svim ožalošćenim prijateljima! A ti, dragi Mirka, uštimaj nebesku tamburu i čekaj nas u miru i spokoju, znaš da ćemo jednog dana svi opet biti zajedno. Stanka, Mata, Pišta, Denis, Kruno - dodali su Tamburaši. 

Inače, tužna vijest stigla je samo dan nakon posljednjeg zajedničkog nastupa na 60. Vinkovačkim jesenima. 

- Nije pokazivao nikakve simptome bolesti. Rastali smo se oko 15 sati to popodne i otišao je na piće u Županju i tamo umro. Naravno, to je težak udarac. Imamo neki svoj način zafrkancije, on nam je bio čovjek koji je donosio radost u našim svirkama, imao je specifični način humora - rekao je ranije Šarić za 24sata. 

Podsjetimo, Mirko je s bendom svirao od samih početaka, točnije od 1985. godine kada su još djelovali pod imenom 'Zlatni Dukati'.

