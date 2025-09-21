Poznato je kada će se održati posljednji ispraćaj tamburaške legende Mirka Gašparevića

Vijest o iznenadnoj smrti Mirka Gašparević Mirke, dugogodišnjeg člana Najboljih hrvatskih tamburaša, nekadašnjih Zlatnih dukata, jučer je u popodnevnim satima zatekla i bez riječi ostavila glazbeni svijet.

Članovi njegove grupe na svom su Facebook profilu objavili kada će se održati posljednji ispraćaj tamburaške legende.

"Dragi prijatelji, hvala vam na podršci u ovim teškim trenucima te brojnim iskazima sućuti u povodu iznenadnog odlaska našeg kolege Mirka Gašparovića - Mirke. Posljednji ispraćaj dragog nam prijatelja i suradnika bit će održan u ponedjeljak, 22. rujna 2025. u 13 sati na mjesnom groblju u Štitaru. Ovom prilikom pozivamo i molimo sve kolege i prijatelje tamburaše koji žele i mogu doći na posljednji ispraćaj, da ponesu svoje instrumente pa da Mirka posljednji put pozdravimo i ispratimo zvukom naših tambura. Molimo Svevišnjeg Gospodina da mu podari vječni mir u nebeskom orkestru!" - napisali su iz benda.

Mirko Gašparović bio je dio tamburaške baštine, glas i ritam sastava koji je prenosio emocije, duh tradicije i glazbene radosti. Odlazak Mirke ostavlja prazninu — ali njegova glazba, i sve što je ostavio iza sebe, nastavit će živjeti u srcima onih koji su ga slušali i voljeli.