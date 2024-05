'Najbrže u povijesti Šalate!' Evo koliko je trebalo Baby Lasagni da rasproda sva tri koncerta

Baby Lasagna jučer je u manje od 12 sati prodao tri koncerta na zagrebačkom stadionu Šalata, što je daleko najviše i najbrže u povijesti nastupa održanih na ovom omiljenom open-air prostoru, izvijestili su iz agencije LAA u četvrtak prijepodne. Podsjetimo, u podne u srijedu krenula je prodaja karata za prvi samostalni koncert eurovizijskog favorita, a čak 4000 karata rasprodalo se u svega 4,5 minute!

Nakon brze prodaje, oglasio se i sam Marko Purišić na svojem Instagramu te poručio da je u šoku te odmah najavio i drugi koncert. I on se rasprodao brzo, a zatim je najavljen i treći koncert.

- Točno 12.000 najbržih i najsretnijih fanova svjedočit će od 12. do 14. rujna njegovim najvećim samostalnim koncertima na kojima će, uz ogroman globalni hit “Rim Tim Tagi Dim” i ranije objavljene pjesme "IG BOY" i "Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much" predstaviti i ostatak albuma prvijenca “Demons & Mosquitos” čiji se izlazak očekuje na jesen - priopćili su iz agencije te dodali kako nakon rasprodane Šalate se više neće dodavati novi zagrebački datumi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Baby Lasagna odlučio donirati 50.000 eura nagrade Vlade: 'To će drugima daleko više pomoći' | Video: 24sata Video

Baby Lasagna je za svoj odličan uspjeh na Eurosongu te promociju Hrvatske dobio i nagradu Vlade od 50.000 eura. Na sjednici Vlade ga je nahvalio i premijer Andrej Plenković, koji je bio i na velikom dočeku na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića u nedjelju. No, Marko je odlučio kako neće zadržati taj novac, već će ga donirati. Na svojem Instagramu objavio je da 'postoji puno drugih pojedinaca i organizacija kojima će taj novac daleko više pomoći'.

- Ovim putem molim gospodina Plenkovića da u moje ime, te ime hrvatske Vlade, donira 25.000 eura Zavodu za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom 'Mladen Ćepulić'. Nadalje, ostalih 25.000 eura volio bih donirati Zavodu za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica KBC Zagreb. Hvala - napisao je Lasagna na svom Instagram profilu.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SHOWA 'TKO JE KRIV?':