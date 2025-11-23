Najdublji dekolte ikad? Abigail Morris šokirala na AVN Awards, a internet u potpunosti 'gori'!

Na ovogodišnjem izdanju 'AVN Awardsa', manifestaciji koju mnogi uspoređuju s Oscarima, ali za industriju odrasle zabave, najviše pozornosti privukla je jedna modna kombinacija. Iako je događaj poznat po odvažnim stajlinzima, malo tko je očekivao da će se baš jedna mlada glumica pretvoriti u apsolutni vizualni spektakl večeri. Abigail Morris (25) se na crvenom tepihu pojavila u kratkoj, vatreno crvenoj haljini čiji je izrez izazvao pravu eksploziju komentara. Na društvenim mrežama i u stranim medijima odmah su se pojavili opisi poput 'najdublji do sada' i 'modni trenutak koji će se dugo pamtiti'.

Foto: Profimedia

Sama ceremonija već je poznata po glamuru i modnim eksperimentima, no Abigail je ovoga puta uspjela zasjeniti i najekstravagantnije uzvanike. Fotografije njezina izdanja velikom se brzinom šire internetom, a i sama se pohvalila na svojem Instagram profilu.

- Nominacijska zabava bila je ogroman uspjeh! Nisam mogla poželjeti bolju skupinu cura koje će zatresti pozornicu i odati počast našim prekrasnim djevojkama s trofeja - napisala je Abigail u opisu ispod fotografije, dok su joj se u komentarima javili brojni obožavatelji.

'Ovo još nismo vidjeli', 'Ona je nova definicija smjelosti', 'Pomaknula je granice kao nitko dosad'.

I do svake godine AVN Awards donese ponešto iznenađenja, čini se da je upravo njezina pojava postavila potpuno novu ljestvicu, i osigurala da se o ovom izdanju priča još dugo nakon što se svjetla pozornice ugase.

Foto: Instagram