Najdugovječnija pjevačica grupe Magazin u suzama: 'Još uvijek ne vjerujem, bila mi je sve...'

Pjevačica Andrea Šušnjara (36) je za IN Magazin otkrila zašto je odbila inozemnu karijeru, ali i rasplakala se zbog nedavnog velikog gubitka u njenom životu.

- Još uvijek nemam osjećaj da nema drage osobe koja mi je bila sve u životu, to je moja majka, baka, prijateljica, fan, sve - priznala je Andrea o preminuloj baki Mariji.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Često gledam, hvala Bogu pa postoji moderna tehnologija, videa i slike. Tako da je imam sa sobom na mobitelu stalno, kada poželim čuti njezin glas, upalim video na mobitelu - objasnila je dalje.

U bogatu glazbenu povijest grupe Magazin, Andrea je utkala trinaest godina, a priznala je i kako bi voljela uploviti u bračne vode.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Normalno da bih to voljela jednoga dana, ali moram priznati da nisam baš tako odgojena. Sad moraš ići u školu, sad se moraš udati, sad moraš roditi. Inače sam dijete razvedenih roditelja, tako da želim biti sto posto sigurna, kada se jednoga dana to dogodi, da je to ono pravo - poručila je pjevačica.

Andrea je diplomirala predškolski odgoj unatoč teškoj bolesti, a za akademske uspjehe zahvaljuje majci Dolores, koja je prije dva desetljeća odbila ponudu za njezinom inozemnom karijerom.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Kada sam upoznala Tončija Huljića, imala sam 16 godina, on je mene i mamu pozvao na sastanak i ponudio mi je karijeru u Londonu. Oči su mi se otvorile, ono, vau, to je to, to sam čekala cijeli život - ispričala je.

- Onda je mama rekla 'ne, ne, gospodine Huljić, neka ona prvo završi školu, lako će ona pjevati' - dodala je dalje, a njeni kolege su sretni što je baš s njima u bendu.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Najbolja definitivno, mogu me svi mrziti, ali najbolja - zaključio je Željko Baričić, a Nenad Vesanović se složio s kolegom.

Složni su Keko i Željko kako se još uvijek, i nakon četiri desetljeća provedenih na pozornici, nisu umorili, a puno toga su prošli skupa.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Fali nam kad ne sviramo, fali nam muzika i jedva čekamo da se vratimo na binu, a dokle će trajati, dobro je. Kao Hajduk - Magazin živi vječno, eto - zaključio je Nenad.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

