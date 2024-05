Najjača šestorka Eurosonga ima svoje adute, no nitko kao Baby Lasagna ne diže fanove na noge

U iščekivanju napetog finala, u kojem će 26 zemalja odmjeriti snage svog performansa i glasa, statuse finalista izborila je moćna šestorka. Svaka od tih zemalja uspjela se istaknuti sa, nazovimo, specifičnim moćima svojih izvođača, no nitko nije ujedinio u svom ritmu ljude diljem svijeta kao Baby Lasagna, ma kako kotirao na kladionicama. Da je doista uspio, bez obzira na plasman, govori publika koja sad njemu pjeva njegovu pjesmu.

Konkurenti su mu Francuz s jakim vokalom, Švicarac sa miksom od repa do tonova u stilu Mariah Carey, Nizozemac sa srcedrapajućom pričom, Talijanka sa seksepilom i Izraelka koju 'guraju' politička zbivanja.

Izgleda da Lasagnino probijanje do trona neće biti toliko jednostavno kao što su mnogi smatrali nakon prve polufinalne večeri Eurosonga u utorak. Do prije 24 sata pisali smo da prednjači nad svima, a već nakon drugog polufinala "za petama" mu je Izrael. Njihova predstavnica Eden Golan nastupila je s pjesmom "Hurricane" i izazvala pravi tornado promjena na kladionicama. Šanse su joj dan nakon polufinala naglo skočile, a ona je dokazala da je "žilavija" nego što se mislilo. Na nju nisu utjecali ni zvižduci u dvorani ni propalestinski prosvjedi. Izraelka na valovima ratnih zbivanja krstari Eurosongom. Ruskih je korijena, a otac joj je jedan od uspješnih biznismena, stoga je iza nje, izgleda, i dobra financijska potpora.

Nemo su predstavnici Švicarske, a oslovljavaju se kao nebinarna osoba. Pjesma "The code" govori o njihovoj spoznaji da nisu ni muškarac ni žena. Iako su mnogi kritizirali nastup da je nedovoljno osmišljen, Nemo imaju jaki adut, a to su vokalne sposobnosti i miks različitih vrsta pjevanja u svega tri minute. Iako su im šanse za pobjedu pale nakon polufinala, fanovi Eurosonga vjeruju da će Švicarcima biti naklonjen žiri.

Francuz Slimane predstavio se s pjesmom "Mon amour" i pokazao zavidne vokalne sposobnosti. Izveo je zahtjevnu baladu i time "kupio" gledatelje. Performans je jednostavan, a moćan, upravo radi pjevačkih sposobnosti, stoga se Slimane nije trebao "ubijati" da osvoji koreografijom.

Predstavnica Italije, Angelina Mango, ima direktan prolaz u finale, a uspjeh će probati ostvariti s pjesmom "La noia". Na TikToku ima jaku bazu obožavatelja, a prati je gotovo milijun ljudi. Publiku je oduševila vokalom, a uložila je i u scenski nastup. Mnogima je "za oko" zapeo i njen kostim. Preko ukrašenog prozirnog kombinezona Angelina je odjenula skupocjeni crveno-crni bodi s isprepletenim perlicama u boji.

“Europapa" su pjevali svi u dvorani s predstavnikom Nizozemske, Joostom Kleinom. No dan prije finala EBU je šokirala objavom da je Nizozemac navodno uključen u incident, ne navodeći o čemu je točno riječ, no da istražuju slučaj. Do objave broja nije bilo novih informacija. To je u sjenu bacilo njegovu zabavnu i energičnu izvedbu iza koje se krije sasvim drugačija poruka. Klein je jako mlad ostao bez roditelja i zato je na Eurosongu htio podijeliti sve svoje emocije. Istaknuo je da mu je otac otvorio pogled na svijet. Od priče koja mami suze na oči postao je predmet istraživanja.

'Marko je super!

Dok se ovaj slučaj istraživao, dan prije samog finala Eurosonga prošao je radno za hrvatskog predstavnika i favorita za pobjednika Marka Purišića, odnosno, kako ga sad već cijeli svijet poznaje - Baby Lasagnu. Hrvatska delegacija se u Areni Malmo pripremala većinu dana. Baby Lasagna na nogama je bio od ranoga jutra te je prijepodne imao probu za "flag parade".

- Marko je super - rekao nam je Tomislav Štengl, šef hrvatske delegacije uoči prve generalne probe.

- Sutra će opet biti proba i onda finale. Isti je ritam, samo s malo izrađenijim tenzijama. Držimo se više zajedno - dodao je Štengl.

Osim probe u 13.30 sati, Baby Lasagna je i u večernjim satima imao još jednu, na kojoj je bila i publika te koju ocjenjuje stručni žiri, koji će te bodove dati u finalu. Kroz večer su službeni kanali pustili i redoslijed kojim će se nastupati te je naš favorit 23. od 26 izvođača.

Marko je postao hit diljem Hrvatske, traži se tabletić više za finale, teško je pronaći nekoga tko već nije objavio video kako pleše prepoznatljivi ples, a snimka maloga dječaka koji pred drugim mališanima izvodi "Rim tim tagi dim" je vrlo brzo postala viralni hit. Štengl kaže kako mu je jako drago da je i ova pjesma, kao što je to i prošlogodišnja "Mama ŠČ" bila, prihvaćena i među mladima i starima.

Eurosong je, osim što je vrlo popularan kod obožavatelja, trenutačno na ''crnoj listi" kod brojnih propalestinskih prosvjednika koji su se u četvrtak poslijepodne okupili na trgu u centru Malmoa, a koji zamjeraju Europskoj radiodifuznoj uniji (EBU) što su dopustili Izraelu da se natječe. Nakon okupljanja na Stortorgetu, prosvjednici su prošli centrom noseći palestinske zastave. Među njima je bilo i onih koji su nosili bubnjeve, imali prepoznatljive šalove "palestinke"...

Na kraju prosvjeda su se neki raspršili po gradu, pa ih se moglo vidjeti i po okolnim parkovima, a neki su svoj put produžili do same Arene, gdje se Eden Golan, predstavnica Izraela, natjecala. Švedska policija je priopćila kako je bilo oko 10.000 prosvjednika i da je sve prošlo mirno. Osiguranje je u cijelom gradu vrlo jako, a posebice na mjestima gdje se okuplja puno ljudi, kao što je sam centar, Folkets Park, u kojem je smješteno eurovizijsko selo ove godine, kao i područje oko same Arene Malmo. Zbog sigurnosti su zabranjene čak i torbe u Areni, u parku... Iz naše delegacije nam govore kako, prema njihovim saznanjima, sve čuva više tisuća policajaca, što u civilu, što u odorama, te kako su i same delegacije jako zaštićene.

- Delegacije su u pratnji oružane policije, tu su kombiji, motocikli... Vidjeli smo čak i na zgradama policiju. Zaustavili su promet u pola grada da možemo proći - pričaju nam iz naše delegacije i dodaju kako smatraju da je EBU napravila sve da osiguranje bude na što boljoj razini.

Poručuju: "Mi se svi osjećamo dobro...".

Preokret na kladionicama

U samo jednom danu stanje na kladionicama se naglo počelo mijenjati, i to nakon druge polufinalne večeri. Iako su mnogi vjerovali da samim time što su Izraelu dozvolili da nastupi, iako su u sličnoj poziciji kao Rusija kojoj je nastup zabranjen, da je to maksimum njihova izlaganja u Malmou, oni su postali jedan od najvećih konkurenata Lasagni.

Njihova predstavnica Eden Golan, kojoj su prije dva dana davali samo dva posto šanse za pobjedu, danas je skočila na čak 26 posto, dok su našem Baby Lasagni izgledi za osvajanje Eurosonga pali ispod 40 posto. Takvo je stanje bilo jučer do popodnevnih sati. Izraelka je čak pretekla Baby Lasagnu na kladionicama po pitanju televotinga. Kladionice joj daju 40 posto šanse da će osvojiti najviše glasova, slijedi je hrvatski predstavnik s 35 posto šanse... Što se tiče "zbirne ocjene", Lasagna je i dalje favorit broj jedan po kladionicama s 37 posto šansi za pobjedu. Sve do jučer glavni Lasagnin rival za pobjedu bio je švicarski predstavnik Nemo, ali njegova izvedba u drugoj polufinalnoj večeri očito nikoga nije oduševila. S 20 posto šanse za pobjedu na kladionicama srozao se sve do 11 posto...

Veliko nezadovoljstvo javilo je i među "ispalima" u drugom polufinalu. Jedan od njih je i belgijski predstavnik Mustii, za kojega su brojni očekivali da će proći. Sa svojom pjesmom "Before The Party's Over" bio je visoko na kladionicama za pobjedu, stoga je brojne šokiralo i razljutilo kad se nije domogao završnice.

Na službenom YouTube kanalu Eurosonga objavili su njegov nastup, a gotovo su svi komentari isti. Oni govore da je zaslužio prolaz u finale.

"Ovo je najveća prevara Eurosonga", "Ovo je bilo u top 5 pjesama ove godine, a nije prošlo u polufinale", "Šokiran sam", "Ludim jer se Belgija nije plasirala u finale"..., pisali su nezadovoljni fanovi.

Belgija je do jučer na kladionicama bila osma, a u trenutku kad je Baby Lasagna imao 34 posto šanse za pobjedu, Mustii je bio na 12. mjestu. Ispod njega su bile i Norveška, Finska, Gruzija, Švedska te Austrija, a svih pet su prošli u finale.

Glazbenica Sarah Bonnici iz Malte također nije prošla u finale, što je brojnima bilo čudno jer su smatrali da zaslužuje proći. "Ovo je neka bolesna šala. Ona je pravi izvođač", "Ovo je bio najbolji nastup večeri. Kako se nije kvalificirala?"..., pisali su.

Inače, Sarah je na kladionicama bila na zadnjemu mjestu, ali je oduševila fanove nastupom u polufinalu.