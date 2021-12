Nakon godinu dana stanke, popularni natjecateljski show 'Supertalent' vratio se na male ekrane. Kroz casting za osmu sezonu prošlo je otprilike tisuću kandidata, a stotinjak ih je pristupilo audicijama.

Stručni žiri koji čine Martina Tomčić (46), Maja Šuput Tatarinov (42), Davor Bilman (46) i Janko Popović Volarić (41) izabrao je 12 finalista, čiju ćemo borbu za pobjedu i glavnu nagradu od 200 tisuća kuna pratiti večeras.

Osim talentiranih kandidata i originalnih nastupa, i ove sezone gledatelje su zabavile i one manje uspješne točke, kao i rasprave pojedinih kandidata sa žirijem. Prisjetili smo se trenutaka iz osme sezone koji su najviše šokirali publiku.

Violinistica Bianca i suprug Roman dobili četiri iksa, odbili prekinuti nastup pa vrijeđali žiri

U prvoj emisiji među kandidatima su se posebno istaknuli Bianca i Roman. Žiriju se čak ni njihovo predstavljanje prije izvedbe nije nimalo svidjelo. Prvi crveni iks, od strane operne pjevačice Martine Tomčić, zaradili su prije samog početka nastupa.

Tijekom izvođenja skladbe dobili su još tri iksa od ostatka žirija, no to supružnike nije omelo. Njihov nastup morala je zaustaviti produkcija, a zbog toga je na kraju izbio sukob. Roman je prvo napao Maju Šuput, koja mu je rekla da ne pjeva dovoljno dobro da bi prošao dalje, a u istom tonu nastavila je i supruga Bianca.

Glumac iz Slavonije se svađao sa žirijem, a nakon što je ispao, na pozornicu stigla i ljuta majka

Kandidat koji nije osvojio žiri je amaterski glumac iz Slavonije Goran Vuković. Iako je članovima žirija u početku njegova izvedba bila duhovita, ipak nije bila dovoljna za prolaz, što je gotovo dovelo do sukoba među njima.

Vuković se krenuo svađati sa žirijem, a na Majin negativni komentar se čak naljutila njegova majka. Nakon toga je izašla na pozornicu i "uljepšala" nastup vlastitom pjesmom.

Španjolac razbijao stražnjicom orahe

Izuzetno rijedak talent na pozornici Supertalenta pokazao je Španjolac Diez Soto (52) koji u neobičnoj disciplini koja zahtjeva fizičku spremu drži čak četiri svjetska rekorda! Soto je pred žirijem demonstrirao zanimljiv talent drobljenja oraha, lješnjaka i pistacija stražnjicom.

Mađioničar je zapalio pozornicu i hodao po vatri

Mađioničar je točku izveo u suradnji cijelog žirija i apsolutno ih očarao onim što je pokazao na pozornici. Hodao je po vatri, a Davor se pobrinuo za to da ostane neozlijeđen.

Bijelim očima uplašio Šuput, a nakon što je rekao razlog za to, u gledalištu je nastala tišina

Marko Lukač na pozornicu je došao u trenirci, a oči su mu krile sunčane naočale. Kada ih je skinuo, otkrio je bijele leće u očima i zaprepastio Maju Šuput, koja se okrenula i nije ga mogla više niti pogledati. Kada ga je Martina pitala zašto je takav došao na nastup, nitko nije očekivao ovakav odgovor.

- Ja sam prije četiri godine završio u mentalnoj instituciji gdje mi je dijagnosticirana psihoza. U onom trenutku kad sam to shvatio, samo sam tražio nekoga da mi kaže kako će to proći. Stalno imam noćne more i želim podijeliti s cijelom nacijom da se to treba spominjati da ljudi znaju da nisu sami. treba imati hrabrosti ovako nešto napraviti, pa sam zato iskoristio ovu platformu i odabrao Supertalent - rekao je iskreno mladić.

Natjecatelj dao ponudu Maji, a ona zvala Grubnića

Merso je otpjevao hit Željka Joksimovića, no nije osvojio žiri svojim nastupom. Ipak, nasmijao je Maju Šuput kada joj je ponudio da nosi njegove kreacije.

Maja je nakon toga nazvala svog stilista Marka Grubnića i rekla mu: 'Jesi li čuo da ti frajer hoće uzeti kruh iz ruku? Da hoće dizajnirati za mene? Maja Šuput by Merso?'.

Treći nastup komičara Filipa Ratkovića postao je viralan

Nastup Filipa Ratkovića, koji je u showu, kako kaže žiri, već postao inventar. Iako su mu svi dali ikseve, njegova točka postala je najgledaniji video na YouTubeu u Hrvatskoj.

Naime, Filip je otprije poznat publici jer mu je to treći dolazak. Janko je obećao je Filipu dati zlatni gumb ako se ponovo prijavi na 'Supertalent', što je on shvatio vrlo ozbiljno. No, iako nije dobio zlatni gumb, a ni prošao dalje, njegov video je postao viralan.

Ukrajinka je s nožnim prstom popravila frizuru i šokirala žiri

Ukrajinka Anastasiia Mazur ili 'žena od gume' oduševila je žiri svojom fleksibilnošću. Trenutak koji je svima zapeo za oko bio je popravljanje frizure nožnim prstima.

Oleg Tatarinov oduševio Maju seksi nastupom

Akrobatski performer Oleg Tatarinov izazvao je pravu senzaciju na pozornici Supertalenta. Ponovno je vinuo u zrak gdje je pokazao vješte pokrete na šipci.

- Dosta sam ponosna večeras na naše prezime, gospodine Tatarinov. Bez razmišljanja, najseksepilniji nastup koji sam vidjela - rekla je Maja koja se nije mogla nadiviti izvedbi svog prezimenjaka.

Akrobatkinja Luana kosom digla Maju u zrak

Spektakularni polufinalni nastup priredila je brazilska akrobatkinja Luana Cayres koja je još tijekom audicija otkrila da njezino tajno oružje leži u dugoj i čvrstoj kosi.



Na kraju je na pozornicu pozvala Maju Šuput. Pjevačica je sjela u metalnu ljuljačku koju je pomoću kose Luana zaljuljala u zraku te tako izazvala šok kod članova žirija.

Tetiana s povezom na očima plesala na žici

Akrobatkinja s nevjerojatnim talentom balansiranja na žici Tetiana Kundyk (36) izvela je atraktivnu i opasnu točku koja je započela plesom na svili, a spektakularni nastup privela je kraju balansirajući na žici debljine svega šest milimetara s povezom na očima.