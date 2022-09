Najmlađa ovotjedna domaćica u 'Večeri za 5' oduševila goste: Bilo je super, baš kako treba biti

U današnjoj epizodi 'Večere za 5 na selu' iz okolice Bjelovara i Križevaca ekipa je posjetila mjesto Haganj, naselje u sastavu općine Gradec.

Domaćica je bila najmlađa ovotjedna kandidatkinja, poljoprivredna tehničarka Anamarija, koja je gostima poslužila predjelo naziva Portugalski miks, glavno jelo Pijano tele i desert Crveno i bijelo, za svoj jelovnik dobila je 38 bodova i sada dijeli prvo mjesto s Marinom.

Dobro raspoložena Anamarija dočekala je goste i ponudila ih višnjevcem, medicom i šljivovicom, a onda je stigao i harmonikaš. Ubrzo su počeli s predjelom - hladnom salatom s povrćem i piletinom.

- Povrće daje nekakvu svježinu i tek nakon toga osjetiš malo ljutine - ne previše, ali baš onako iznenađujuće. Bilo je super - komentirala je Mirjana, a ta ljutina svidjela se i Vladimiru. Marini je ipak bilo previše ljuto pa je rekla:

- Za muški rod je to u redu, ali ne i za mene.

Gosti su morali pričekati još nekoliko minuta da se meso ispeče do kraja, no nisu to zamjerili domaćici. Anamarija je poslužila teletinu s povrćem i krumpirom, a gosti su jedva čekali da kušaju jelo.

- Sve je bilo jako ukusno - od krumpira do umaka. Blago se osjetilo crno vino, bilo je idealno ljuto, bilo je za deset - rekao je Vladimir, a s njim se složila i Mirjana. I Nikoli je sve bilo jako ukusno osim mrkve jer ne voli baš povrće.

- Bilo je ukusno, fino, sočno, kako i treba biti - zaključila je Marina.

Za desert je domaćica poslužila cheesecake u čaši.

- Super je bio desert - zasitan i osvježavajući - rekao je Nikola, a i Mirjani i Marini bilo je jako fino.

- Desert mi je bio odličan, slatkast kakav i treba biti, sir je dao finu aromu, keksići su bili savršeni - sve je bilo savršeno - rekla je Marina.

Za svoju je večeru Anamarija dobila desetku od Vladimira koji je jako zadovoljan svime, baš kao i Mirjana koja je rekla:

- Bila je prekrasna domaćica, večera je bila odlična, baš sve je bilo odlično.

Nikoli je i večeras sve bilo super, ali još jednom je dao ocjenu devet kako bi ostavio prostora za nekoga tko bi mu možda bio bolji dok je Marini predjelo bilo ljuto pa je isto dala ocjenu devet.

Sutra kuha Mirjana, a može li ona dobiti više bodova od Marine i Anamarije - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu' od 20.15 na RTL-u.

Najčitaniji članci