Najpoželjniji domaći neženja: U Hercegovini čim napuniš 18 godina pitaju 'kad će ženidba'
Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Frano Pehar uspješno spaja glazbu, poslovanje i privatni život, ostajući vjeran jednostavnosti, radu i iskrenom pristupu koji ga prati od prvih dana karijere

Glazbenik Frano Pehar gostovao je u radijskoj emisiji 'Special Happy Show' na Happy FM-u, kod voditelja Dine Termana, gdje je iskreno progovorio o svojoj karijeri, novim pjesmama, ali i privatnom životu.

Nedavno je predstavio singl 'Slatki snovi', a vrijedno radi i na nadolazećim projektima, sve sa svojim poznatim Tarapana bandom.

- Često sam u studiju, radim na novim pjesmama i nadam se da ću uskoro objaviti treći album - otkrio je Frano koji glazbu živi od djetinjstva.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

- Oduvijek sam se želio baviti glazbom. Obitelj mi je pričala da sam kao dijete odmah govorio pravilno, bez tepanja, ha-ha. Primijetili su da ispravno ponavljam melodije i da me to čini sretnim - prisjetio se.

Frano je iz rodnog Međugorja u Zagreb stigao s tek 14 godina: 'Imam sreću što su mi roditelji dopustili da samostalno donosim odluke i ostvarujem svoje želje, uvijek sam pazio da ih ne iznevjerim. Nije me bilo strah. Tu sam odluku donio već s 12 godina, iako mi nitko nije vjerovao da ću to stvarno učiniti. Bio sam vrlo tvrdoglav. Kad sam stigao, znao sam samo da moram sjesti na tramvaj broj 17 da bih stigao do škole.'

Govoreći o današnjoj glazbenoj sceni, Frano ističe koliko je ritam objava postao ubrzan: 'Danas je, zahvaljujući digitalnim platformama, 'lakše' doći do publike. No kad znate da dnevno izađe 20 pjesama, teško je isplivati. Živimo u brzom vremenu, ali mislim da pjesmama treba dati prostor i vrijeme, kao i svakoj umjetnosti.'

Uz glazbu, vodi i obiteljsku tvrtku.

- Roditelji imaju uhodanu firmu koju vodim u Zagrebu i to mi odlično dođe da popunim tjedan. Vjerujem da ljudski um treba biti ispunjen radom. Naravno, važno je imati i vrijeme za sebe, ali u radu je spas - priznaje.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

U slobodno vrijeme voli ostati aktivan i družiti se: 'Volim otići na trening, bavim se boksom i ići u teretanu, a volio bih opet pojačati trčanje. Ekipa i ja obožavamo igrati 'Čovječe, ne ljuti se', zna se dogoditi da turniri traju i po nekoliko sati.'

Na pitanje o ljubavnom statusu, Frano je priznao: 'Nisam slobodan, to mogu otkriti. U Hercegovini čim napuniš 18 godina pitaju 'kad će ženidba', tako da me ne živcira to pitanje, ha-ha. Ja u životu ništa ne forsiram. Kad se dogodi, dogodi se.'

Svestrani glazbenik tako uspješno spaja glazbu, poslovanje i privatni život, ostajući vjeran jednostavnosti, radu i iskrenom pristupu koji ga prati od prvih dana karijere.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

