Snimio je hit s Bulićem, a za 34. rođendan frontmen 'Tarapane' otkrio nam je s kime želi duet

Frano Pehar, danas ima poseban razlog za slavlje. Naime, frontmen Tarapane Benda, danas slavi svoj 34 rođendan. Iako ga mnogi vide kao neumornog zabavljača koji širi pozitivnu energiju, Frano priznaje da su mu najvažnije jednostavne stvari - obitelj, prijatelji, dobra glazba i zdravlje.

- Uvijek se volim okružiti ljudima koje volim i čine me sretnim. Od svog rođendana ne pravim veliki događaj. Volim ga proslaviti u krugu obitelji i prijatelja uz neku dobru hranu i naravno glazbu! - kaže Frano.

Dodao je kako mu pokloni odavno nisu važni koliko blizina dragih ljudi.

-U fazi sam kad me najviše vesele lijepe poruke i društvo, dobra putovanja i dobre pjesme. Za svoj rođendan uvijek imam samo jednu želju - zdravlje mene i mojih bližnjih. Ostalo sve dođe - istaknuo je Pehar.

Kad govori o proteklim godinama, Frano zvuči smireno i zahvalno.

- Naučio sam da kroz život treba ići neopterećeno, veselo i kroz pjesmu. Godine koje nam se nižu na kalendaru treba prihvatiti kroz učenje o sebi i drugima - kao nagradu koju nam život daje - priznaje Pehar.

Publika Tarapanu već godinama doživljava kao ekipu koja širi dobru vibru, a Frano otkriva da iza pozornice nije puno drugačije.

- Trudimo se ljudima koji dođu na naš koncert pružiti vrhunsku zabavu, odnosno da tih par sati zaborave na sve brige i odu kući s osmijehom. Naravno da i u našem poslu ima boljih i lošijih dana, ali sve to nestane kad stanemo na pozornicu i čujemo publiku kako pjeva s nama - naglasio je Pehar.

Što se tiče omiljene pjesme, Frano se teško odlučuje.

- Sve su mi podjednako drage, ali izdvojio bih ‘Ja sam na te ponosan’. Ta pjesma je postala dio svakodnevice - svadbi, veselja, krstitki... Svega što život čini ljepšim. Posebno mi je draga i naša nova pjesma ‘Slatki snovi’, koju su za mene napisali Miroslav Škoro i Ivica Plivelić. Ima tu crtu koja odgovara mom senzibilitetu’ - istaknuo je Pehar.

Kad ne pjeva, Frano voli jednostavne užitke: ‘Plaža, odlično društvo, pjevanje uz gitaru i dobro pivo.’ Na pitanje što bi sam sebi poželio za rođendan, kratko i jasno odgovara: ‘Zdravlje. Jedina želja koju imam za sebe. Sve ostalo dođe na svoje.’

Naravno, nije izostala ni čestitka rođaka, legendarnog kralja dijaspore Mate Bulića.

- Mate je uvijek tu kao podrška i uvijek mi poželi isto. Da ostanem svoj, prizemljen i ponosan - otkrio je Frano.

Njihov zajednički hit ‘Ja sam na te ponosan’ postao je evergrin, a Pehar ne skriva želju da ponovno s njime zapjeva.

- Da se mene pita, ja bih svaki dan snimao duet s Matom! Ali, za duet se mora dogoditi pjesma. Ako se pojavi još jedna kao ‘Ja sam na te ponosan’, snimamo odmah!’ - priznao je frontmen Tarapane Benda.

Kad je riječ o potencijalnim suradnjama, Frano priznaje da bi volio snimiti duet s Jelenom Rozgom.

-Duet bih snimio s bilo kim tko ima dobru pjesmu. Mene pokreće pjesma, ali ako moram birati – to bi bila Jelena Rozga – priznao je Frano.

Na kraju, Pehar je otkrio da Tarapana bend već priprema nova iznenađenja.

- Veselim se novim pjesmama. Već radimo na nekoliko projekata, a publiku uskoro očekuje puno toga lijepog. Ne bih još otkrivao previše, ali bit će zanimljivo! - zaključio je Frano, koji pokazuje da kombinacija talenta, šarma i profesionalnog pristupa može stvoriti glazbenika koji osvaja i publiku i kritiku, i koji će sigurno još dugo biti prisutan na domaćoj glazbenoj sceni.

