Najpoznatija kućanica utegnula sve obline u haljini s biserima

Američka glumica, producentica i redateljica Eva Longoria (49) prošetala je crvenim tepihom na filmskom festivalu u Cannesu. Slavna kućanica privukla je brojne poglede dekoltiranom haljinom dizajnera Elieja Saaba, koja je ukrašenoj kristalima i biserima.

Eva je raspustila kosu, a modnu kombinaciju upotpunila je upečatljivim nakitom.

The 77th Cannes Film Festival - Screening of the film "Kinds of Kindness" in competition - Red Carpet Arrivals | Foto: Sarah Meyssonnier

Longoria je na premijeru filma 'Kinds of Kindness' stigla u društvu indijske kolegice, glumice Aishwarye Rai Bachchan.

The 77th Cannes Film Festival - Screening of the film "Kinds of Kindness" in competition - Red Carpet Arrivals | Foto: Clodagh Kilcoyne

Prisjetimo se, glumica je stekla slavu glavnom ulogom u 'Kućanicama'.

Privatno je sreću pronašla tek u zrelim godinama, u svom trećem braku s meksičkim producentom Joséom Bastónom. Par se navodno i privremeno preselio u Španjolsku.

