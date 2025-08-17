Obavijesti

ŽELE PROMJENU

Ana i Zoran dolaze u 'Život na vagi': 'Umorna sam od težine'

Foto: rtl

Ana i Zoran prijavili su se u 'Život na vagi' kako bi promijenili svoje navike i počeli živjeti zdraviji i bolji život. Brinu ih ozbiljne zdravstvene prijetnje, a njihovi su motivi jasni...

Uskoro kreće nova, deveta sezona emisije 'Život na vagi', a među kandidatima su i Ana (34) iz Mostara te Zoran (43) iz Varaždina. Ana se već godinama nesebično brine o napuštenim psima, no sada je shvatila da i njoj treba pomoć. 

- Umorna sam od težine - emotivno kaže. Dodaje kako joj je višak kilograma oduzeo brojne male radosti - od mogućnosti trčanja do kupnje željene obuće i odjeće.

Foto: rtl

Ana se sjeća trenutaka koji su je povrijedili - kao kada je u šali pitala kozmetičarku hoće li stol izdržati njezinu težinu. No iza te šale krije se ozbiljna briga: strah da njezino srce jednoga dana više neće moći podnijeti teret koji nosi. Najveći uzor joj je mama, žena kojoj se divi cijelim srcem. Kada bi mogla mijenjati prošlost, prvo bi smršavjela, a zatim tati kupila zemljište s kućom da ne bude tako daleko.

Sebe trenutačno vidi kao neku debelu nezadovoljnu curu, no vidi i kako u toj curi tinja odlučnost. U bliskoj budućnosti želi postati sretna, vesela žena bez nagomilanih kilograma koja nastavlja živjeti punim plućima - za sebe, svoju obitelj i sve pse koje će još spasiti.

Foto: rtl

Zoran iz Varaždina, vozač kamiona i privatni poduzetnik, opisuje sebe kao nekoga tko je uvijek spreman izboriti se za sebe, ali i iskreno veseliti tuđim uspjesima. U društvu ga znaju kao zabavljača - onog koji će uvijek nasmijati ekipu i unijeti dobru energiju.

Višak kilograma prati ga od školskih dana, a ponekad se znao suočiti i s uvredama, osobito u višim razredima osnovne škole. Danas ga najviše zabrinjavaju ozbiljne zdravstvene prijetnje - srčani i moždani udar pa je njegov motiv za prijavu u 'Život na vagi' jasan - želi skinuti kilograme i poboljšati zdravlje.

Foto: rtl

- Sanjam o tome da jednog dana stanem u ronilačko odijelo i zaron u more pretvorim u stvarnost - kaže 43-godišnjak.

Njegova inspiracija je bivša kandidatkinja showa Štefica Sever, koju poznaje od djetinjstva, a najveći uzori roditelji koji su, unatoč skromnim radničkim plaćama, uspjeli održati obitelj na okupu. Zoran ne voli dvolične i narcisoidne osobe te lažljivce, ali cijeni iskrenost, rad i obiteljske vrijednosti. Sada je spreman napraviti promjenu - za sebe, svoje zdravlje i sve avanture koje ga tek čekaju.

Foto: rtl

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

