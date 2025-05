Najpoznatiji domaći TV par se zaljubio na poslu: 'Odmah smo kliknuli i otad smo nerazdvojni'

Novinar, urednik i producent Dubravko Merlić ovaj je tjedan proslavio 65. rođendan. Osim impresivne profesionalne karijere koja ga čvrsto veže uz Hrvatsku radioteleviziju, jednako upečatljiva je i njegova ljubavna priča. Ona sa suprugom, televizijskom voditeljicom Željkom Ogrestom.

Zajedno su više od 35 godina, od čega su u braku od 1990. godine. Ono što ih veže nije samo ljubav i obitelj, nego i strast prema medijima, pričama i televiziji. Njihova ljubavna priča počela je gotovo filmski, krajem 80-ih na radio Sljemenu. Željka, tad već iskusna voditeljica s Radija 101, došla je na Sljeme 1988. godine, gdje je Merlić već radio.

- Odmah smo kliknuli, počeli zajedno raditi i otad smo nerazdvojni - prisjetila se ranije Ogresta u intervjuu za Story.

Već dvije godine kasnije, 1990., rekli su sudbonosno 'da'. Zajedno su nastavili graditi obitelj i karijeru. Iste godine dobili su prvo dijete, kćer Maju, a kasnije sina Mateja i kćer Martu. Svako dijete krenulo je svojim putem. Maja je arhitektica i grafička dizajnerica, a prije dvije godine je upisala studij u Francuskoj. Matej je uspješni filmski producent i skladatelj te surađuje s ocem.

Zagreb: Matej i Dubravko Merlić | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dubravko Merlić karijeru je gradio strpljivo i temeljito. Njegov rad posebno se veže uz HRT, gdje je osmislio i producirao niz uspješnih projekata. Među njima se posebno ističe emisija 'Piramida', koju je vodila njegova supruga Željka. Za njihove televizijske početka najzaslužniji je Hrvoje Hitrec.

- On i ja poznavali smo se otprije, lijepo smo surađivali pa me pozvao kada je postao ravnatelj HRT-a. Htio je da preuzmem neku odgovornu funkciju. Tada sam čekala Maju i rekla sam da me zanima samo raditi pred kamerama, ali tek nakon što rodim. Htjela sam talk show i dodala da imam dobru ekipu za malo drugačije vijesti. Tako je počelo, Merla s ‘Vijestima na Drugom’, a ja poslije s ‘Duoptrijom - govorila je Željka.

Zagreb: Premijera serije Plovopis - Južni pučinski otoci | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Za njihov skladan brak i dugogodišnju suradnju mnogi pitaju, u čemu je tajna? Željka na to jednostavno odgovara: 'Nema tajne - bez ljubavi nema ničeg! U braku moraju postojati poštovanje i ljubav, a ako dvoje ljudi pritom još dijeli i isti interes, to je fenomenalno.'

Zagreb: Dolazak uzvanika na premijeru predstave "Nestajanje" u HNK | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL