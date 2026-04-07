Najpoznatiji striček u vrtiću: 'Važno je da djeca imaju i stričeke, da ne rade samo tete'

U najnovijem izdanju emisije "Velika pitanja malih ljudi" na bravo KIDS radiju, kod najmlađe radijske voditeljice u Hrvatskoj Maše Gavranić, gostovao je jedan od naših najpoznatijih odgajatelja, Duško Ilijević, široj javnosti poznat kao "striček Duško". Kroz opušten i iskren razgovor, podijelio je svoja razmišljanja o odgoju, djetinjstvu i važnosti igre u razvoju djece.

Govoreći o ulozi odgajatelja, istaknuo je važnost raznolikosti u vrtićkom okruženju: "Nema nas baš puno, ali lijepo je vidjeti da nas je sve više. Važno je da vrtić ne bude mjesto gdje rade isključivo tete, nego da djeca imaju i stričeke. Tako zajedno možemo obogatiti dječje odrastanje i jedni drugima oplemeniti živote."

Foto: Gordan Svilar/bravo KIDS

Govoreći o izazovima i ljepotama svog poziva, naglasio je emocionalnu dimenziju rada s djecom.

"Nije lako, izazovno je. Na neki način te fizički umori, ali te iznutra ispuni. Najteže je kada je dijete tužno i kada mu je teško, a ne možeš ga odmah utješiti. No u većini slučajeva dovoljan je zagrljaj i razumijevanje. Najljepši trenuci su kada djeca kažu da bi i sama jednog dana htjela raditi u vrtiću, to je najveća nagrada za moj rad", priznaje.

Na pitanje kako rješavati dječje sukobe, dao je jednostavan savjet: "Ponekad je najbolje maknuti predmet oko kojeg se djeca svađaju. Tako eliminiramo svađu i pokazujemo da možemo odabrati još nešto jer su naši interesi različiti."

Foto: Gordan Svilar/bravo KIDS

Prisjetio se i vlastitih vrtićkih dana: "Išao sam u vrtić u Daruvaru i posebno pamtim vrtićki griz, bio je neponovljiv. Čak i danas znam bratu poslati poruku kad se sjetim tog okusa. Kao mali htio sam biti policajac na motoru, to mi je bilo jedno od prvih sjećanja. Kasnije sam maštao o podvodnoj arheologiji jer me privlačilo ronjenje i istraživanje, ali sam na kraju ostao u svijetu glazbe i rada s djecom. Svirao sam gitaru, bio u bendovima i zborovima, a s vremenom sam isprobavao i druge instrumente. I danas sam povezan s glazbom, radim bicikle i motore, ali prije svega sam striček u vrtiću."

Za kraj, uputio je poruku svim bravićima.

"Budite znatiželjni, poslušni kada treba, ali prije svega igrajte se, trčite, boravite vani, smišljajte nove igre i uživajte u djetinjstvu", zaključio je Duško.