Najseksi baka Balkana Neda: 'Udvaraju mi se i mladi i stari, nude mi brak, vezu, ljubav...'

Ne idem u teretane. Prostrem si ručnik i vježbam. Mislim da je najvažnije imati radost života, energiju, vitalan duh. Ako to nemate, ako ste uvijek nezadovoljni i mrzovoljni, ostarjet ćete s 40, kaže pjevačica

<p>Udvarača mi ne manjka, ni mladih ni starih. Kao ni ljubavnih ili bračnih ponuda. Uvijek sam bila voljena, ali ipak, tražim više od toga da neki muškarac, forme radi, bude uz mene. Ili ja uz njega, rekla nam je <strong>Neda Ukraden</strong> (69).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Nedom</strong></p><p>S kćerkom <strong>Jelenom</strong>, zetom <strong>Predragom</strong> i unucima, blizankama<strong> Nedom</strong> i <strong>Aleksandrom</strong> (8) te<strong> Dušanom</strong> (6) pjevačica ljetuje u obiteljskoj kući u Boki Kotorskoj. Prije toga bila je u Trogiru i na Šolti. Zbog korone nema ljetnih turneja pa dane provodi opušteno. U nedjelju će proslaviti 70. rođendan, no izgleda kao da je upola mlađa. Kaže da je za predivnu figuru dijelom zaslužna genetika, a dijelom i ona sama.</p><p>- Moja životna filozofija je što možeš, napravi sama. Ne oslanjam se ni na ljude ni na sprave. Ne idem u teretane. Prostrem si ručnik i vježbam. Mislim da je najvažnije imati radost života, energiju, vitalan duh. Ako to nemate, ako ste uvijek nezadovoljni i mrzovoljni, ostarjet ćete s 40 - kaže.</p><p>Dodaje da su joj smiješna, šaputanja koje iza leđa često čuje, ono “Tko bi rekao”.</p><p>- Zanimljivo mi je to jer ljudi robuju predrasudama, pa onda misle kad netko nakupi godina, mora se valjda i naborati. Može se i lijepo, dostojanstveno stariti. Sve je u glavi. Ni ja kao mlada nisam imala problema s trbuhom, no sad se borim s time da ostane ravan - smije se pjevačica.</p><p>Velika zvijezda bivše zemlje dane provodi kuhajući unucima zdrava jela, igrajući se s njima na plaži, a nerijetko se brodićem upute u obilazak Boke. Za nedjeljno slavlje jubilarnog rođendana, Neda će okupiti obitelj i izvesti ih na večeru. Isti dan promovirat će i novu pjesmu “Za pravu ljubav” koju će u rujnu predstaviti na CMC festivalu u Vodicama. Još ne zna hoće li u publici biti i najvažniji muškarac njezinog života, unuk Dušan.</p><p>- Za sada je jedini u mom srcu. Pitaju me svako malo gdje mi je muškarac. Budem ponosna kad je sa mnom pa kažem “Evo ga, to je moj Dule, moje srce”. On baku dočeka raširenih ruku i s nježnim riječima. Drugi muškarac koji bi me skroz osvojio se još nije pojavio i nijedan me nije znao pratiti i ispoštovati moje želje - pomirljivo kaže pop zvijezda.</p><p>S godinama je, priča, stekla životno iskustvo, mudrost pa je sad zahvalna na malim stvarima. Pandemija ju je naučila da mora živjeti sada, u tom trenutku i biti zahvalna na zdravlju. Svaki čovjek bi, ističe, trebao prestati razmišljati o problemima i biti zahvalan što ga je korona mimoišla i nije završio na respiratoru.</p><p>- Mogu li poželjeti više? Oko mene su moji najmiliji, sretni smo zajedno, volimo se. Svi smo zdravi, nismo oboljeli od te glupe bolesti - završava Neda. </p>