Iako je u sedmom desetljeću, Neda i dalje žari i pali scenom, a njezini obožavatelji ne mogu vjerovati kako uspijeva održavati liniju. Nebrojeno su se puta složili kako bi joj mogle zavidjeti i duplo mlađe kolegice

<p>Pjevačica <strong>Neda Ukraden</strong> (69) i dalje žari i pali scenom, a zbog svoje zavidne linije i u sedmom desetljeću, dobila je nadimak 'najseksi baka Balkana'. Za vrijeme karantene zbog pandemije korona virusa Neda se žalila kako su joj svi koncerti otkazani te da nema od čega zarađivati. No opet je došlo njezino vrijeme. Pjevačica se vratila na pozornicu te izdaje nove pjesme.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Nedom</strong></p><p>A u predahu od posla svakako nađe vremena i za uživanje na plaži. Neda svoju liniju u kupaćem kostimu rado pokazuje te često dijeli fotografije na Instagramu. Njezini obožavatelji nebrojeno su se puta složili kako bi joj mogle zavidjeti i duplo mlađe kolegice. Posljednjom objavom na društvenoj mreži ponovno ih je raspametila.</p><p>- Figura ti je odlična s obzirom na godine. Nedo, prelijepa si. Svaka čast na izgledu, kao djevojčica si - pisali su joj u komentarima.</p><p>A ovo nije prvi puta da je Ukraden 'počastila' ovakvom fotografijom. Nedavno je u badiću istaknula dekolte, a mnogi ne mogu vjerovati da tako izgleda u tim godinama.</p><p>No našla se i na meti kritika. Jedna pratiteljica napisala joj je kako ima silikone pa zbog toga tako izgleda. Pjevačica rijetko odgovara na komentare ispod objavljenih fotografija, no taj je put učinila iznimku. </p><p>- Provjeri vid. Pamet ne možeš - napisala joj je kratko, a pratiteljica na to nije više odgovorila.</p><p>Pjevačica trenutačno odmara u mjestu Lepetane u Boki kotorskoj, a prethodno je bila na Šolti i u Makarskoj. Izuzetno se raduje nadolazećim koncertima. Dobrih tuluma za nju nikada nema previše.</p><p>- Prava fešta je samo s našim ljudima, na našem tlu, s našom glazbom, s našim pjesmama , i to je onda prava fešta - rekla je nedavno pjevačica. </p>