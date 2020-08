'Najseksi djedica' pozirao je s 28 godina mlađom partnericom: Spremni smo za našu djevojčicu

Kad je javnost saznala za njihovu vezu, mnogi su ih kritizirali, prvenstveno zbog razlike u godinama. No, sada ih obožavatelji podržavaju, a i Gianluca je sve popularniji na društvenim mrežama

<p>Talijanski milijunaš i playboy <strong>Gianluca Vacchi </strong>(53) čeka dijete s djevojkom <strong>Sharon Fonseca</strong> (25). Golupčići će dobiti djevojčicu, a sada su ponovno pozirali zajedno.</p><p>- Nova frizura je spremna za našu djevojčicu - napisao je u opis fotografije na kojoj ljubi trbuščić 28 godina mlađoj partnerici te je obojio dio glave u rozo, i to u obliku srca.</p><p>Kad je javnost saznala za njihovu vezu, mnogi su ih kritizirali, prvenstveno zbog razlike u godinama. No, sada ih obožavatelji podržavaju, a i Gianluca je sve popularniji na društvenim mrežama. Na Instagramu ga prati preko 17 milijuna ljudi. </p><p>Ovaj osebujni Talijan već ima kćer <strong>Ginveru Mavillu, </strong>koju je dobio u vezi s bivšom partnericom još 2002. Proslavio se 2017. zahvaljujući plesnim videima koje je objavljivao, a brzo su se proširili po društvenim mrežama. </p><p>Iako je Gianluca nedavno napunio 53 godine, mediji su ga brzo prozvali 'najseksi djedicom na svijetu' zbog prosijede kose i brade. One su mu zaštitni znak, kao i brojne tetovaže kojima je ukrasio tijelo.</p><p>Slobodno vrijeme najradije provodi na luksuznim destinacijama diljem svijeta, a dok Sharon nije osvojila njegovo srce, uvijek se nalazio u društvu mladih djevojaka. </p>