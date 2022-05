Najšokantniji trenuci suđenja: Nasilje, droga, tajne snimke...

Holivudski glumac Johnny Depp (58) i bivša supruga Amber Heard (36) glavna su tema svjetskih medija već gotovo dva tjedna. Alkohol, droga, tajne snimke, seksualno i fizičko zlostavljanje, izmet na posteljini... nitko nije očekivao takvo iznošenje 'prljavog veša'. Njihovo suđenje ulazi u treći tjedan, a ovo su najšokantniji detalji iz sudnice u Virginiji.

Depp je još 2019. tužio Heard za klevetu, nakon što je ona napisala članak o preživljavanju obiteljskog nasilja za The Washington Post. Iako Depp nije bio imenom spomenut u članku s njezinim potpisom, jasno je o kome je riječ, a taj je članak Johnnyja koštao karijere.

Tajne snimke

- Ne bi se sjećao niti bi poricao, niti bi me optužio za nešto što se dogodilo, a nije. Nisam imala nikoga tko bi me podržao - rekla je Heard, na pitanje zašto je fotografirala onesviještenog Johnnyja 2013. godine tijekom putovanja na Bahamima.

Mnoge je šokirao sadržaj i količina audio i videozapisa koje je Amber predala sudu. Glumica je snimala muža u najčešće onesviještenom i ljutom stanju, nakon što bi konzumirao velike količine alkohola i droge.

Na jednoj od snimaka glumac priznaje da je Amber slučajno udario glavom tijekom svađe u kojoj je došlo i do navlačenja, i to u trenutku kada ju je navodno pokušavao smiriti.

No, zbog većine snimaka, Amber djeluje kao proračunata osoba jer javnosti nije jasno zašto ga je snimala u najgorim trenucima. Depp je kasnije potvrdio mailovima da se ona ipak brinula o njemu.

Prvi udarci, rezanje prsta...

- Nikad to neću zaboraviti. Taj trenutak mi je promijenio život - rekla je Amber za prvi udarac koji je dobila od Deppa.

Heard je opisala da se Deppovo ponašanje promijenilo tijekom veze. Na sudu je rekla da je ponovno počeo piti nakon što se neko vrijeme suzdržavao od alkohola zbog zdravstvenih problema. Rekla je da često ne bi razgovarao s njom te bi postao ljut nakon što bi popio.

Tijekom snimanja 'Pirata s Kariba' u Australiji 2015. godine, Johnny je ostao bez vrha prsta.

- Amber mi je odrezala vrh prsta drugom od dvije boce votke koju je bacila na mene - rekao je glumac. Depp tvrdi da je Amber tijekom svađe bacila bocu votke koja se razbila i razrezala mu prst do kosti. No, umjesto da odmah potraži liječničku pomoć, Depp je počeo pisati poruke svojim krvavim prstom.

Silovanje bocom

Nakon gubitka vrha prsta, Depp je napao Amber s bocom. Glumica tvrdi da Depp penetrirao u nju bocom alkoholnog pića.

- Sljedeće čega se sjećam jest to da sam bila zabačena unatrag na tom šanku i da sam buljila u plavo svjetlo. Leđa su mi bila na radnoj ploči. Mislila sam da me udara. Osjetila sam taj pritisak na stidnu kost i osjetila sam kako mu se ruka pomiče. Izgledalo je kao da me udara, a samo sam osjetila taj pritisak. Ne sjećam se što je tada rekao, samo se sjećam da bila jako mirna, nisam se željela pomaknuti. Sjećam se da sam gledala po sobi, gledala sam te razbijene boce i staklo i nisam se htjela pomaknuti jer nisam znala je li ta boca koju je gurnuo u mene također razbijena. Nisam to mogla osjetiti, nisam osjećala bol, nisam osjećala ništa. Vidjela sam toliko razbijenog stakla i pomislila sam - nadam se da nije razbijena. Ne znam kako je to završilo, ne znam kako sam sišla s te radne ploče. Sjećam se samo da sam završila u kupaonici. Sjećam se povraćanja, zvuka koji je ispuštao moj glas. Izgubila sam kontrolu nad svojim mjehurom. Sjećam se da sam povraćala i da je bilo krvi na podu - ispričala je Amber.

Jezive poruke

Na sudu je predstavljen niz poruka koje je Depp razmijenio s glumcem Paulom Bettanyjem. Njih su dvojica zajedno glumili u znanstveno-fantastičnom filmu 'Transcendence' iz 2014. te akcijskoj komediji 'Mortdecai' iz 2015. godine.

U jednoj od Deppovih poruka iz 2013. godine piše: 'Spalimo Amber! Udavimo je prije nego što je spalimo. Je*at ću njezino spaljeno tijelo poslije samo da se uvjerim da je mrtva.'

Izmet u krevetu

Jedan od glumčevih zaštitara, Starling Jenkis otkrio je da je Amber ostavila izmet u krevetu kojeg je dijelila s Deppom i to noć nakon jedne od njihovih burnih svađa. Tvrdi da mu je glumica to priznala tijekom njihovog zajedničkog duženja na kalifornijskom festivalu Coachelli.

Depp je ranije, tijekom svjedočenja na britanskom sudu, rekao da se smijao kada je otkrio da se njegova bivša supruga 'pokakala u njihov krevet'. Nazvao ju je 'Amber Turd' (Amber govance).

- Moja prva reakcija bila je smijeh. Bilo je izloženo i tako bizarno i groteskno da sam se mogao samo smijati - izjavio je tada.

Heard je za izmet okrivila jednog od njihovih pasa, Pistola i Booa. No, glumac joj nije povjerovao jer je izmet bio prevelik za pse koji jedva imaju dva kilograma.

Poznavatelji holivudskih prilika i filmske industrije kažu da će oboje, bez obzira na ishod ovog suđenja, platiti cijenu potpunog razotkrivanja privatnosti, i biti označeni kao problematični ljudi s kojima je teško raditi...

