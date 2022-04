Najstarija sestra Kardashian slavi 43. rođendan, a njezin ljubavni život glavna je tema

Starleta i influencerica Kourtney Kardashian (43) danas slavi svoj 43. rođendan, a posljednje je vrijeme u fokusu javnosti zbog svoje veze koja je prerasla u brak s bubnjarom Travisom Barkerom (46).

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon što su razmjenjivali nježnosti na crvenom tepihu Grammyja, reality zvijezda i bubnjar benda Blink-182, zaputili su se u Las Vegas i pred Elvisovim imitatorom, u društvu fotografa i osiguranja zavjetovali se na vječnu ljubav.

Par je navodno ušetao u kapelicu oko 1.30 sati ujutro s dozvolom za brak, koju su predočili vlasniku kapelice.

U ožujku novopečeni par razmjenjivao je strasti na užarenom pijesku Montage Resorta u Laguna Beachu. Travis je pokušao skinuti traperice s Kourtney dok je ona sjedila na njemu, no to im baš i nije uspjelo pa je u jednom trenutku ona završila ispod, a on iznad.

Par je u traileru za novi Kardashian reality projekt 'The Kardashian on Hulu' potvrdio da žele dijete, a zbog Kourtneyine crne uske haljine na Grammyjima, u kojoj se isticao 'trbuščić', obožavatelji nagađaju da se zbog toga par odlučio na brzinsko vjenčanje u Las Vegasu.

Kourtney je ovo prvi brak, a iz dugogodišnje veze s reality zvijezdom Scottom Disickom (38) ima troje djece. Travis iza sebe ima dva braka i dvoje djece. Scott je nekoliko puta zaprosio Kourtney, ali zbog njegovog alkoholizma i nevjere se nisu vjenčali.

Kourtney je nakon Scotta punila medijske stupce kratkom vezom s Justinom Bieberom, a nakon njega prohodala je s modelom Younesom Bendjimom.

Najčitaniji članci