Srpska pjevačica Teodora Džehverović (23) je u intervjuu za Alo progovorila o privatnom životu pa je priznala kako joj je najveća želja kupiti stan.

- Znam koliko bi moji roditelji bili ponosni na mene. Nažalost, 2020. nam je svima na neki način propala i ta želja se morala odgoditi za sljedeću ili neku drugu godinu. Ako u 2021. sve ostane kao i do sada, teško da će mi se to ostvariti. Dat ću sve od sebe da jednog dana dođe do toga, kad god to bilo - ispričala je.

Glazbenica je početkom prošle godine 'uplovila' u vezu sa košarkašem Ninom Čelebićem.

- Nino i ja smo se upoznali u periodu kada nisam nastupala ili se to događalo jako rijetko. Vjerujem da će nam razdvojenost teško pasti kada počnem redovito nastupati, pogotovo kada krene ljetna turneja. Nadam se da ćemo i to sve pregurati i nakon ljetne turneje otići na neko putovanje. Voljela bih da to ovoga puta budu Maldivi - otkrila je.

Za sada ne razmišlja o osnivanju obitelji.

- Mislim da je prerano razmišljati o tome. Mogu zamisliti Nina pored sebe u budućnosti, ali je rano da razmišljamo o vjenčanju ili djeci - zaključila je.