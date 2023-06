Najveći koncert do sada: KUKU$ priprema veliko slavlje u Domu sportova za desetu godišnjicu

Nakon nedavne objave novog studijskog albuma 'X', jedno od najutjecajnijih domaćih trap imena - KUKU$, najavljuje i svoj najveći koncert do sada. Trio kojeg čine Hiljson Mandela, Goca RIP i Iso Miki ove godine obilježava deset godina djelovanja, a tim povodom najavljuju i veliki slavljenički koncert u zagrebačkom Domu sportova, koji će održati ove jeseni, 7. listopada.

- Krenuli smo iz garaža na Trešnjevci, a deset godina kasnije, evo nas u našem kvartu, u Domu sportova - ističe KUKU$ i jasno poručuje kako jedva čekaju stati na pozornicu i sa svojim fanovima proslaviti jubilarnih deset godina djelovanja. Na koncertu će publiku provesti kroz sve faze benda i uživo izvesti pjesme koje su obilježile i njihove najranije faze djelovanja, a u koncertni repertoar će uključiti i nekoliko pjesama koje rijetko izvode uživo. U ovoj slavljeničkoj godini, KUKU$ su do sada objavili već dva albuma; početkom travnja su objavili prvi domaći NFT trap album 'The Lost Files', na kojem su predstavili deset do sada nikad objavljenih pjesama iz ranijih faza benda, a zatim je sredinom lipnja uslijedila i objava novog studijskog izdanja 'X', koji donosi potpuno nove autorske pjesme.

Foto: Marko Lopac

Najavljen singlom i videospotom 'Visoki start', album 'X' se iščekivao s nestrpljenjem, a tome prilog govori i činjenica da je pjesma odmah po objavi ušla u Top 15 na Youtube Trendingu, a zatim i u Top 25 Billboard Croatia Songs charta . S objavom albuma kao singl i videospot predstavili su i pjesmu 'Duboke noći' feat. Zvone CEO.

Foto: Sven Čustović

Na novom albumu gostuje i ključno ime domaće trap scene, koje je zajedno s KUKU$-om postavilo temelje ovog žanra - kolektiv High5. Ovom prigodom ponovno su se aktivirali i okupili za gostovanje u pjesmi 'Sa bandom', po mnogima već sada jednim od favorita s izdanja, jer 'pjesme su nam bile kriza, al ko je napravio scenu, a mi smo'.

Foto: Marko Lopac

U kreiranju albuma sudjelovala je nekolicina najznačajnijih regionalnih trap i hip-hop producenata, kao što su Strapazoot, Priki, Traposlavia, Trky, Brigi, kao i sve istaknutije ime domaće produkcije - Mihovil Šoštarić Lockroom, zaslužan i za finalni miks i master izdanja. Uz njih, dio pjesama produkcijski potpisuju i članovi skupine, Iso Miki i Goca RIP. Organizator koncerta je yem, koji poručuje: '7. listopada svi se deremo KUKUUU$!'.