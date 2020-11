Najveći prevaranti: Suprugu je varao s tisuću različitih žena...

Jerry Hall tvrdi kako je njezin bivši suprug, Mick Jagger bio seksualni predator, a pjevačica Cher je otkrila da se htjela ubiti dok je bila u braku sa Sonnyjem Bonom i to nakon što je saznala da ju je varao

<p>U svijetu poznatih i slavnih prevare, razvodi i brojni partneri su dio svakodnevnice. No neke zvijezde ipak su uspjele šokirati javnost skakanjem iz jednog kreveta u drugi. I to dok su bili u 'sretnim brakovima'. </p><h2>Frank Sinatra i Ava Gardner</h2><p>Na zabavi u Palm Springsu u Kaliforniji, <strong>Frank</strong> i<strong> Ava</strong> vodili su ljubav prvi put, a glumica je rekla kako su tada postali 'vječni ljubavnici'. Viđali su se često, a svoju vezu nisu skrivali.</p><p>- Jedne večeri kada smo se vozili automobilom Sinatra me nagovorio da pucam iz pištolja kroz prozor. Uništila sam rasvjetu i izloge - pričala je Gardner o incidentu kojeg je glazbenik uspio prekriti plativši 20 tisuća dolara (oko 120 tisuću kuna). </p><p>U braku s Frankom, glumica je imala dva pobačaja. Prvi mu je prešutjela, a kad je napravila drugi i to mu priznala, glazbenik je bio bijesan. Ispričala mu je kako ne želi da njihovo dijete odrasta u takvoj okolini. </p><p>Sinatra je neko vrijeme bio slomljen i financijski nestabilan, ali oporavio se pred kraj braka s Avom. Tada su počele kružiti glasine da ima ljubavnicu. Kad je to čula, glumica ga je nazvala i pitala 'Hoćeš li se natjecati?' </p><h2>Mick Jagger i Jerry Hall</h2><p>Manekenka i bivša supruga <strong>Micka Jaggera</strong> (76), <strong>Jerry Hall</strong> (63) kaže kako joj je bivši partner bio 'seksualni predator'. Mick je navodno, nakon prekida postao ovisan o seksu. </p><p>- Iako sam ga voljela i zaklinjao mi se na vječnu ljubav, osjećala sam se nesigurno uz njega. Uspjela sam ga maknuti od droge, ali on je tu ovisnost zamijenio seksualnom - rekla je nekadašnja manekenka.</p><p>Par se upoznao 1977. i to dok je Mick još bio u braku s glumicom <strong>Biancom De Macias</strong>. Par se vjenčao 1990., a rastali su se 1999. godine. Od sedmero djece, četvero ih je Mick dobio upravo s Jerry - sinove<strong> Jamesa </strong>(34) i <strong>Gabriela</strong> (22) te kćeri <strong>Georgiu</strong> (28) i <strong>Elizabeth</strong> (35). </p><h2>Richard Burton i Elizabeth Taylor</h2><p><strong>Richard </strong>i <strong>Elizabeth</strong> važili su za jedan od najstrastvenijih parova. Njihova romansa počela je 1963. na snimanju filma 'Kleopatra'. Iako su oboje u to vrijeme bili u braku, Taylor sa četvrtim mužem <strong>Eddiejem Fisherom,</strong> a Burton s prvom suprugom <strong>Sybil Williams, </strong>ubrzo su se ludo zaljubili i podigli 'ogromnu prašinu' - kako ljubavnu, tako i medijsku. Razlog prekida bile su Richardove svakodnevne prevare koje Elizabeth više nije mogla podnositi. </p><p>Prema autoru njegove biografije, Burton je spavao u prosjeku s tri žene tjedno i tako tri desetljeća. U svojim 'najboljim' danima, između 1947. i 1975., imao je ljubavnicu svaki drugi dan. Velšanin je, tako, navodno spavao s 2500 žena. </p><h2>Madonna i Sean Penn</h2><p>Par se upoznao na snimanju spota za Madonninu pjesmu 'Material Girl'. Vjenčali su se samo par mjeseci kasnije, a fotografije s njihovog vjenčanja punile su naslovnice svih časopisa. No njihov turbulentan odnos završio je rastavom poslije samo četiri godine braka. 'Šuškalo se' kako je <strong>Sean </strong>(59) fizički zlostavljao pop kraljicu <strong>Madonnu</strong> (61), iako je ona kasnije negirala glasine. </p><h2>Cher i Gregg Allman </h2><p>Pjevačica<strong> Cher </strong>(73) udala se 30. lipnja 1975. za rock zvijezdu <strong>Gregga Allmana </strong>i to samo tri dana nakon rastave od <strong>Sonnyja Bona</strong> s kojim je provela 11 godina. Nakon devet dana braka zatražila je rastavu zbog njegovih ispada povezanih s ovisnošću o heroinu i alkoholu. Nakon što je Gregg završio na odvikavanju, par je još neko vrijeme proveo zajedno. Cher je nakon toga ostala trudna i rodila sina<strong> Elijaha Bluea</strong>.</p>