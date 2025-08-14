Obavijesti

NIJE JEDINA

Nakon 10 godina u IN Magazinu Minea odlazi s Nove TV: Ovo je mogući razlog velike promjene?

Nakon 10 godina u IN Magazinu Minea odlazi s Nove TV: Ovo je mogući razlog velike promjene?
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Renata Končić Minea godinama je bila zaštitno lice poznate showbiz i lifestyle emisije IN Magazin, a sada je, navodno zbog loše plaće i toksične atmosfere, odlučila napraviti veliku životnu promjenu

Jedno od najpoznatijih lica s malih ekrana, Renata Končić Minea, nakon 10 godina odlazi iz emisije IN Magazin na Novoj TV. Od gledatelja će se oprostiti krajem kolovoza, a odlazak je najavila prije dva tjedna, javlja Slobodna Dalmacija.

Reakcija njenih nadređenih nije bila pretjerano pozitivna, budući da je ljeto te da su mnogi na godišnjim odmorima, a za pronalazak njezine zamjene ostala su im samo dva tjedna.

- Još sam na Novoj, pošaljem izjavu vezanu na cjelokupnu situaciju kad bude vrijeme! - kratko je napisala za Slobodnu. Razlog njenog odlaska, ali i odlaska velikog dijela ekipe iz emisije, navodno leži u financijskim uvjetima, nemogućnosti napredovanja i toksičnoj atmosferi.

- To više nije ugodno radno okruženje, a uvjeti rada su ispod svake razine. Ljudi su odlazili jer su shvatili da se njihova odanost i rad ne cijene - tvrdi izvor za Slobodnu.

Foto: Instagram

Naime Minea je po emisiji, kako se neslužbeno doznaje, imala honorar od samo 100 eura neto. Jedan tjedan vodila bi ona, a drugi Mia Kovačić, što znači da je mjesečno zarađivala otprilike tisuću eura neto za svoj angažman u IN Magazinu.

Za lice koje je deset godina bilo jedno od prepoznatljivih zaštitnih znakova emisije i Nove TV, taj iznos je zaista premalen, tvrdi izvor, dodajući kako su plaće novinara i ostatka ekipe, također male.

Nedavno je poznati srpski medijski mogul i vlasnik Hype televizije Saša Mirković na društvenim mrežama objavio da Minea dolazi raditi za Hype TV koja uskoro počinje s emitiranjem u Hrvatskoj.

@sasamirkovicofficial Krenuli smo ka Brijunima... 😉 #sasamirkovic ♬ original sound - Saša Mirković

Podsjetimo, Minea je na Novoj TV počela raditi 2015. godine te je s vremenom postala zaštitni znak emisije IN Magazin, ali i same Nove TV. Ali nije Minea jedina koja odlazi s te televizije, jer je iz emisije IN Magazin nedavno otišla i glavna urednica Ivana Mandić Marković.

Problemi su počeli i znatno ranije jer je u godinu dana otkaz dalo čak 23 ljudi, među kojima su novinari, montažeri, snimatelji i producenti. Od poznatijih imena, kako navodi Slobodna Dalmacija, otišli su Aleksandra KeresmanMaja PericaAna VelaSanja KuzmanovićLana SamardžijaAnja Beneta...

Unatoč velikim kadrovskim promjenama, Mia Kovačić zasad ostaje jedno od glavnih lica emisije, kao i novinarke Dijana Kardum Julija Bačić Barać. Od rujna glavna urednica emisije postat će Svjetlana Matić, a njena zamjenica bit će Ivana Nanut.

