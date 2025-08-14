Nakon 10 godina u IN Magazinu Minea odlazi s Nove TV: Ovo je mogući razlog velike promjene?

Jedno od najpoznatijih lica s malih ekrana, Renata Končić Minea, nakon 10 godina odlazi iz emisije IN Magazin na Novoj TV. Od gledatelja će se oprostiti krajem kolovoza, a odlazak je najavila prije dva tjedna, javlja Slobodna Dalmacija.

Reakcija njenih nadređenih nije bila pretjerano pozitivna, budući da je ljeto te da su mnogi na godišnjim odmorima, a za pronalazak njezine zamjene ostala su im samo dva tjedna.

- Još sam na Novoj, pošaljem izjavu vezanu na cjelokupnu situaciju kad bude vrijeme! - kratko je napisala za Slobodnu. Razlog njenog odlaska, ali i odlaska velikog dijela ekipe iz emisije, navodno leži u financijskim uvjetima, nemogućnosti napredovanja i toksičnoj atmosferi.

- To više nije ugodno radno okruženje, a uvjeti rada su ispod svake razine. Ljudi su odlazili jer su shvatili da se njihova odanost i rad ne cijene - tvrdi izvor za Slobodnu.

Naime Minea je po emisiji, kako se neslužbeno doznaje, imala honorar od samo 100 eura neto. Jedan tjedan vodila bi ona, a drugi Mia Kovačić, što znači da je mjesečno zarađivala otprilike tisuću eura neto za svoj angažman u IN Magazinu.

Za lice koje je deset godina bilo jedno od prepoznatljivih zaštitnih znakova emisije i Nove TV, taj iznos je zaista premalen, tvrdi izvor, dodajući kako su plaće novinara i ostatka ekipe, također male.

Nedavno je poznati srpski medijski mogul i vlasnik Hype televizije Saša Mirković na društvenim mrežama objavio da Minea dolazi raditi za Hype TV koja uskoro počinje s emitiranjem u Hrvatskoj.

Podsjetimo, Minea je na Novoj TV počela raditi 2015. godine te je s vremenom postala zaštitni znak emisije IN Magazin, ali i same Nove TV. Ali nije Minea jedina koja odlazi s te televizije, jer je iz emisije IN Magazin nedavno otišla i glavna urednica Ivana Mandić Marković.

Problemi su počeli i znatno ranije jer je u godinu dana otkaz dalo čak 23 ljudi, među kojima su novinari, montažeri, snimatelji i producenti. Od poznatijih imena, kako navodi Slobodna Dalmacija, otišli su Aleksandra Keresman, Maja Perica, Ana Vela, Sanja Kuzmanović, Lana Samardžija, Anja Beneta...

Unatoč velikim kadrovskim promjenama, Mia Kovačić zasad ostaje jedno od glavnih lica emisije, kao i novinarke Dijana Kardum i Julija Bačić Barać. Od rujna glavna urednica emisije postat će Svjetlana Matić, a njena zamjenica bit će Ivana Nanut.