Na albumu se nalaze neke od najpoznatijih pjesama iz ranog razdoblja benda, među kojima su Bježi kišo s prozora, Sa tvojih usana, Dirlija, Mojca, Mojca
Nakon 40 godina: U prodaji vinilno reizdanje kultnog prvijenca 'Crvena Jabuka'
Crvena jabuka, kultni prvijenac istoimenog benda, nakon punih 40 godina ponovo je dostupan na tržištu kao luksuzno obljetničko reizdanje na vinilu. Album, izvorno objavljen 1986. godine u izdanju Jugotona, označio je početak jedne od najuspješnijih i najdugovječnijih glazbenih priča na ovim prostorima.
Na albumu se nalaze neke od najpoznatijih pjesama iz ranog razdoblja benda, među kojima su Bježi kišo s prozora, Sa tvojih usana, Dirlija, Mojca, Mojca i brojne druge pjesme koje su obilježile generacije slušatelja. Remastering s originalnih magnetofonskih vrpci napravio je Goran Martinac u Croatia Records Studio, lacquer cut Sean Magee u Abbey Road Studiju, a reizdanje kultnog albuma obogaćeno je i fotografijama Mehmeda Akšamije, Izeta Građevića, Mire Purivatre te Zorice Bajin Đukanović.
Likovno oblikovanje prvog albuma, kao i kasnije velike većine omotnica Crvene jabuke, napravio je Davor Papić, poznati sarajevski grafički dizajner i vizualni kreator grupe. Likovno oblikovanje reizdanja napravio Darko Kujundžić. Reizdanje ujedno predstavlja i podsjetnik na neizbrisiv trag koji su u povijesti Crvene jabuke ostavili prerano preminuli članovi originalne postave, Dražen Ričl i Aljoša Buha, čiji je doprinos trajno utkan u identitet i povijest benda.
U knjižici reizdanja, Goran Pavlov između ostalog piše: „Shvatljivo je da je pjesme, još uvijek toliko napadno sveprisutne, skoro pa nemoguće čuti neopterećenim ušima, kao ono što zaista jesu i što mogu biti, ali njihova ljepota nipošto nije izgubila sposobnost da slušatelja u pravom trenutku začara i osvijesti mu nekoliko sadržajnih rijetkosti. Primjerice, 'Sa tvojih usana' je balada zaklinjanja, a ne tugovanja, što će buduće tužne sentiše benda činiti životnijima pretpostavkom utemeljenosti u stvarnim životima autora. Na ovome se albumu takva bešavno uklapa u šarmantan ton optimizma i srdačnog upoznavanja. Nije da na albumu nema gubitaka, ali znati što to dirlija zapravo znači nije nužno da bismo se ponosili prijateljem u bijelom svijetu. U strukturno samosvojnoj 'Bježi kišo s prozora', pjesmi koja refren ili nema ili je zapravo cijela refren, nije jasno mulja li kiša zaljubljenu djevojku ili je brižno upozorava na dečkovu nevjeru, a odabir interpretacije nepogrešivo ukazuje na stadije slušačeva ljubavnog života i posljedičnoga mogućeg cinizma. Fanovima najdraži hit albuma 'Nek te on ljubi (kad ne mogu ja)', kod kojeg je Ziji Zlaja pripomogao u pisanju stihova, očekivanu korelaciju nesreće u ljubavi i ciničnog doživljaja izvrće dirljivim nezamjeranjem i zadržavanjem ljetne avanture u toplom sjećanju, na krilima blago orijentalnog rifa prikočenog s rokerske strane sitnog rezanja zlatnih solaža Pave iz Plavog orkestra."
Vinilno reizdanje prvog albuma stiže neposredno uoči velikog koncerta Crvene jabuke koji će se, u sklopu programa ovogodišnjeg CMC Festivala, održati u petak, 12. lipnja, na vodičkoj rivi. Publika će tom prilikom imati priliku uživati u cjelovečernjem nastupu benda i bezvremenskim hitovima koji već četiri desetljeća obilježavaju regionalnu glazbenu scenu.
"Koncert ćemo održati u prekrasnom ambijentu vodičke rive. Oni koji su bili na našim koncertima znaju kakva nas atmosfera očekuje. U petak se veselimo i vinilnom reizdanju našeg prvog albuma i to nakon punih 40 godina, tako da ćemo i to proslaviti", poručio je Dražen Žerić Žera.
Dan kasnije, 13. lipnja, bend će održati i svečanu promociju reizdanja albuma Crvena jabuka, čime će dodatno zaokružiti proslavu jednog od najvažnijih izdanja u svojoj bogatoj diskografiji.
Posljednjih godina Crvena jabuka nastavlja nizati uspjehe. Prošle godine bend je, povodom obilježavanja 40 godina uspješne karijere, objavio dvostruki kompilacijski album 40 godina / Samo ljubav u izdanju Croatia Records, a 2024. godine bend je predstavio i novi studijski album Mirišu jabuke. U sklopu europske turneje bravo! Crvena jabuka, održali su niz zapaženih koncerata, među kojima se posebno ističe veliki slavljenički nastup u zagrebačkoj Areni u studenome 2025. godine. Nedavno su njihov dugogodišnji doprinos glazbenoj sceni prepoznale i Naxi Zvezde, koje su Crvenoj Jabuci i Draženu Žeriću Žeri dodijelile posebno priznanje.
Vinilno reizdanje albuma Crvena Jabuka dostupno je putem Croatia Records Webshopa, donoseći novim generacijama priliku da upoznaju, a starim obožavateljima da ponovno dožive album kojim je započela jedna od najljepših priča regionalne glazbene scene.
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