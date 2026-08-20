'Svirajte mi 'Rađaj sinove'' ('Savršena') je istovremeno razigrana, ironična i bolna – priča o ženi koja nakon ljubavnog razočaranja odlučuje slaviti vlastitu slobodu
Severina objavila treću pjesmu iz svoje glazbene trilogije
Nakon što su nedavno objavljene 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna') i 'Pozovi me ti' ('Anksiozna') već ostvarile milijunske preglede na YouTubeu, društvenim mrežama i streaming platformama, Severina je danas objavila treću i posljednju pjesmu iz svoje najavljene glazbene trilogije – 'Svirajte mi 'Rađaj sinove'' ('Savršena'). Videospot je upravo objavljen na njezinom YouTube kanalu, dok je pjesma još od ponoći dostupna na streaming platformama.
- Teški hit - komentiraju korisnici.
- Kako je rekla Vedrana Rudan: 'Tko je, u hrvatskim okvirima, Severina? Ona je žensko koje se, od kako je stupilo na pozornicu, ponaša kao muško. Hoće slavu, hoće lovu, željela je i dobila dijete izvan braka. Provocira institucije sistema... Drska baba navukla je hlače i piči li ga piči. Opa!' U to ime: 'Svirajte mi 'Rađaj sinove', sve mi pare uzmite!' U potpisu – Sever. - napisala je Severina na svojim društvenim mrežama.
Ovom pjesmom, zaokružena je priča koja je kroz tri različita emotivna stanja otvorila različite, ali međusobno povezane perspektive ljubavi.
Dok je 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna') govorila o emocionalnoj zatvorenosti, a 'Pozovi me ti' ('Anksiozna') o nemiru, ljubomori i unutarnjoj borbi, završna pjesma donosi potpuno drugačiju energiju. 'Svirajte mi 'Rađaj sinove'' ('Savršena') je istovremeno razigrana, ironična i bolna – priča o ženi koja nakon ljubavnog razočaranja odlučuje slaviti vlastitu slobodu. Ona više ne bježi od ljubavi u tišini – ona od nje pravi tulum. Slobodna, dotjerana, glasna i spremna slaviti.
Videospot nastavlja vizualni jezik prethodna dva nastavka, a poput same pjesme balansira između glamura, ironije, teatralnosti i emocije. Nakon mračnijih i introspektivnijih atmosfera prethodnih poglavlja, završetak trilogije donosi drugačiju energiju – onu koja iza ironije, humora i zaraznog refrena - slavi život.
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