Severina objavila treću pjesmu iz svoje glazbene trilogije

Nakon što su nedavno objavljene 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna') i 'Pozovi me ti' ('Anksiozna') već ostvarile milijunske preglede na YouTubeu, društvenim mrežama i streaming platformama, Severina je danas objavila treću i posljednju pjesmu iz svoje najavljene glazbene trilogije – 'Svirajte mi 'Rađaj sinove'' ('Savršena'). Videospot je upravo objavljen na njezinom YouTube kanalu, dok je pjesma još od ponoći dostupna na streaming platformama.

- Teški hit - komentiraju korisnici.

- Kako je rekla Vedrana Rudan: 'Tko je, u hrvatskim okvirima, Severina? Ona je žensko koje se, od kako je stupilo na pozornicu, ponaša kao muško. Hoće slavu, hoće lovu, željela je i dobila dijete izvan braka. Provocira institucije sistema... Drska baba navukla je hlače i piči li ga piči. Opa!' U to ime: 'Svirajte mi 'Rađaj sinove', sve mi pare uzmite!' U potpisu – Sever. - napisala je Severina na svojim društvenim mrežama.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Ovom pjesmom, zaokružena je priča koja je kroz tri različita emotivna stanja otvorila različite, ali međusobno povezane perspektive ljubavi.

Dok je 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna') govorila o emocionalnoj zatvorenosti, a 'Pozovi me ti' ('Anksiozna') o nemiru, ljubomori i unutarnjoj borbi, završna pjesma donosi potpuno drugačiju energiju. 'Svirajte mi 'Rađaj sinove'' ('Savršena') je istovremeno razigrana, ironična i bolna – priča o ženi koja nakon ljubavnog razočaranja odlučuje slaviti vlastitu slobodu. Ona više ne bježi od ljubavi u tišini – ona od nje pravi tulum. Slobodna, dotjerana, glasna i spremna slaviti.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Videospot nastavlja vizualni jezik prethodna dva nastavka, a poput same pjesme balansira između glamura, ironije, teatralnosti i emocije. Nakon mračnijih i introspektivnijih atmosfera prethodnih poglavlja, završetak trilogije donosi drugačiju energiju – onu koja iza ironije, humora i zaraznog refrena - slavi život.