Mariah Carey se hvali novom linijom: 'Išla je na liposukciju?'

Mariah Carey (48) na sceni je gotovo trideset godina. Iako ju je proslavio glas kojim može otpjevati pet oktava, pop diva posljednjih godina privlači pažnju fotografijama na društvenim mrežama.

Prije nekoliko dana, tabloid 'Mirror' objavio je kako američka pjevačica svake godine na svom najvećem božićnom hitu zaradi vrtoglavu svotu, a samo ove godine 'All I Want For Christmas Is You' donio joj je 625 tisuća funti, odnosno preko 5 milijuna kuna.

Foto: privatni album

S obzirom na to da je imala napornu i radnu godinu, pjevačica se odlučila malo i odmoriti. Niti zima nije ju spriječila da skoči u bazen, a niti da pozira za svoje vjerne obožavatelje. U šljokičastom kostimu pokazala je 'utegnutu' liniju, a pratitelji su primijetili da je izgubila i nekoliko kilograma.

[video: 1197371 / ]

- Nikada nisi bila zgodnija. Daj nam savjete kako si tako brzo izgubila kilograme. Ženo pa ti goriš - samo su neki od komentara ispod fotografije. I dok su se jedni divili njezinoj figuri, drugi smatraju kako je pjevačica ponovno otišla na liposukciju.

Foto: privatni album

- Ti se ne možeš pomiriti s tim da si debela? Toliko je očigledno da si ponovno išla na liposukciji? Nakaza si - stoji u komentaru.

Foto: privatni album

Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci šuškalo se kako je Mariah u tajnosti ugradila želučani prsten i skinula 20-ak kilograma. Nakon što se u organizam ugradi prsten smanjuje se pretjeran unos hrane i omogućuje da osoba nakon malog obroka osjeti sitost.

