Prestižna dodjela nagrada Zlatni globusi upala je u probleme nakon što je organizatore iz udruge HFPA (Hollywood Foreign Press Association) bojkotirao Hollywood jer u svojih 90-ak članova nisu imali niti jednog Afroamerikanca. Tom Cruise (59) čak je vratio svoja tri Globusa, kako bi pokazao svoje mišljenje.

U kolovozu je organizacija najavila reforme kako bi uveli različitost, a među dotadašnjim članovima 63 ih je glasalo za promjene, a 19 protiv.

NBC, televizijska kuća na čijem se programu emitira dodjela objavila je da podržavaju promjene, no nije još otkriveno hoće li ceremoniju prenositi na televiziji.

Unatoč tome, organizatori Zlatnih globusa objavili su nominacije u svojim uobičajenim kategorijama.

Ceremonija će se održati 9. siječnja, a nije ni poznato hoće li itko od nominiranih prisustvovati s obzirom na kontroverzu.

Među nominiranima su Nicole Kidman za 'Being the Ricardos', Lady Gaga za 'Dinastiju Gucci', Kristen Stewart za 'Spencer', Denzel Washington za 'The Tragedy of Macbeth' i Will Smith za 'Kralja Richarda' i mnogi drugi.

Na prošlogodišnjim nagradama ispisana je povijest, kad je film 'Nomadland', koji je režirala Chloe Zhao (38), ove je godine osvojio Zlatni globus za najbolju dramu. Zhao je i pripala nagrada u kategoriji najboljeg redatelja te je prva redateljica azijskog porijekla koja je ikada osvojila nagradu.