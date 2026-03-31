Nakon dramatičnog obrata Stipe Šunić napustio 'Survivor'

Žuto pleme u Survivoru nastavilo je dominaciju pobjedom na poligonu, no dan je obilježio iznenadni preokret s nominacijama za eliminaciju. U konačnoj eliminacijskoj borbi između Stipe i Dunje, Dunja je bila uspješnija, a Stipe Šunić je ispao iz Survivora, emotivno se oprostivši i zahvalivši na iskustvu.

Žuto pleme nastavilo je pobjednički niz u igri na dugom i zahtjevnom poligonu te osvojilo vrijednu nagradu – burek, jogurt i gazirano piće, potvrdivši svoju trenutačnu dominaciju. U završnici izazova Vanesa je donijela odlučujući bod te završila igru rezultatom 5:2. Slavlje žutih dodatno je naglasilo njihovo samopouzdanje i energiju. S druge strane, u zelenom plemenu zavladali su pad energije, tišina i rastuća napetost.

Umjesto očekivanog raspleta, uslijedio je veliki preokret – oba su plemena morala javnim glasovanjem odmah nominirati po dvoje članova za eliminacijsku borbu. Žuti tim ponovno je odabrao Stipu i Iana, dok je zeleni izglasao Stefana i Dunju, čime je dan iznenada dobio potpuno novu dinamiku.

Uoči dvoboja Stipe je smireno poručio, odgovarajući na pitanje osjeća li strah: „Ni najmanje”, a Ian je kratko priznao: „Navikao sam se.” Dunja je najavila neizvjesnost riječima: „Bit će napeto”, dok je Stefan ostao samouvjeren: „Osjećam se sjajno i mislim da će borba biti zaista dobra.”

U prvim dvobojima Ian je bio bolji od Stipe, a Stefan od Dunje, čime su Ian i Stefan osigurali ostanak. Odluka je pala u završnom obračunu u kojem je Dunja pokazala smirenost i preciznost te preokrenula situaciju u svoju korist. Stipe je time završio svoj put u Survivoru, a na oproštaju je emotivno zaključio. „Tako je sudbina odlučila. Zahvalan sam na sve lekcije koje sam s ovim ljudima stekao, na iskustvu koje mi je omogućio Survivor“, rekao je Stipe za kraj.

Nenadani obrat i emotivan oproštaj potvrdili su koliko je dinamika natjecanja nepredvidiva.