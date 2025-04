Nakon dugo vremena vraća se omiljena kuharica: Evo što je novo pripremila Ana Ugarković

Grad Zagreb je uoči Uskrsa pokrenuo novi video serijal pod nazivom "Ana kuha, Zagreb voli" koji je nastao u suradnji s kuharicom Anom Ugarković koju dugo vremena nismo imali prilike vidjeti na malim ekranima.

Serijal donosi jednostavne, sezonske recepte inspirirane zagrebačkim kvartovima, tržnicama i ljudima, a svaki video oslikava posebnu kulinarsku priču povezanu s urbanim identitetom grada.

Prva epizoda već je dostupna na YouTubeu, a publika je s oduševljenjem dočekala Anin povratak na kulinarsku scenu.

Ugarković se na malim ekranima pojavila još 2002. godine, a vodila je HRT-ove emisije "Kruške i Jabuke" i "Život uživo". Ipak, najpopularniji je bio kulinarski show ''Kod Ane'' gdje je Ugarković u svom domu kuhala za brojne goste s domaće scene.

Zagreb: Kuharica Ana Ugarkovi? | Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Ugarkoviće je prije nekoliko godina otkrila da boluje od depresije.

- Prošla godina bila je dosta loša, ali mislim da je to normalno i kada nešto nije dobro u životu, to se mora mijenjati. To mi se nije dogodilo prvi put, imam te amplitude; kada sam jako zadovoljna i onda kada nisam. Tako mi je već bilo, nekako se ponavlja svakih sedam do deset godina. A smatram i da nije do­bro ni kad je uvijek sve super jer tada čovjek upadne u neku rutinu - otkrila je ranije Ugarković.