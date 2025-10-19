Nakon dva nastupa vrijeme je za putovanje! Džentlmen Šime uskočio Maji Šuput u pomoć

Maja Šuput i njen 'Gospodin savršeni', Šime Elez, ponovno su viđeni zajedno. Primijećeni su u zagrebačkoj Zračnoj luci Franjo Tuđman, jutro nakon što je glazbenica pjevala na dva koncerta u istoj večeri.

Na fotografiji koju je čitatelj poslao 24sata vidi se kako Šime, uz pomoć još jednog čovjeka, vadi kovčege iz prtljažnika automobila, dok Maja stoji pored njih.

Foto: čitatelj/24sata

Kamo su Maja i Šime putovali zasad se još ne zna. Čitatelj, koji je poslao fotografiju, rekao je kako su pjevačica i 'Savršeni' bili izrazito sretni i nasmiješeni te da su razmjenjivali nježnosti.

Šime je uz Maju bio i sinoć u zagrebačkoj Areni gdje je ona nastupala kao gošća na koncertu Miroslava Ilića. Poznati kolege zajedno su otpjevali hit 'Jedan dan života', koji je zapravo duet poznatog pjevača i Lepe Brene. Nakon toga, Maja je zabavila publiku ispod šatora na predzadnjoj večeri Oktobeer Festa, koji se ovog tjedna održava na zagrebačkom Velesajmu.