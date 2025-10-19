Obavijesti

Show

Komentari 7
SNIMLJENI NA AERODROMU

Nakon dva nastupa vrijeme je za putovanje! Džentlmen Šime uskočio Maji Šuput u pomoć

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: < 1 min
Nakon dva nastupa vrijeme je za putovanje! Džentlmen Šime uskočio Maji Šuput u pomoć
1
Foto: čitatelj/24sata

Poznata domaća pjevačica i njen navodni partner Šime viđeni su zajedno ispred ulaza u zračnu luku u Zagrebu

Maja Šuput i njen 'Gospodin savršeni', Šime Elez, ponovno su viđeni zajedno. Primijećeni su u zagrebačkoj Zračnoj luci Franjo Tuđman, jutro nakon što je glazbenica pjevala na dva koncerta u istoj večeri.

ROMANTIKA ZAVRŠILA PRIJAVOM Građanin prijavio Maju Šuput i 'Gospodina Savršenog' zbog vožnje na motoru bez kacige
Građanin prijavio Maju Šuput i 'Gospodina Savršenog' zbog vožnje na motoru bez kacige

Na fotografiji koju je čitatelj poslao 24sata vidi se kako Šime, uz pomoć još jednog čovjeka, vadi kovčege iz prtljažnika automobila, dok Maja stoji pored njih.

Foto: čitatelj/24sata

Kamo su Maja i Šime putovali zasad se još ne zna. Čitatelj, koji je poslao fotografiju, rekao je kako su pjevačica i 'Savršeni' bili izrazito sretni i nasmiješeni te da su razmjenjivali nježnosti.

POKVARIO IM ROMANTIKU Maja Šuput neće dobiti kaznu kao Thompson zbog kacige. Policija nam je objasnila i zašto
Maja Šuput neće dobiti kaznu kao Thompson zbog kacige. Policija nam je objasnila i zašto

Šime je uz Maju bio i sinoć u zagrebačkoj Areni gdje je ona nastupala kao gošća na koncertu Miroslava Ilića. Poznati kolege zajedno su otpjevali hit 'Jedan dan života', koji je zapravo duet poznatog pjevača i Lepe Brene. Nakon toga, Maja je zabavila publiku ispod šatora na predzadnjoj večeri Oktobeer Festa, koji se ovog tjedna održava na zagrebačkom Velesajmu.

FRIZURA STRADALA, ALI NE I PROPISI Maja objavila snimku sa Šimom na motoru nakon prijave policiji i poručila: 'Sigurnost je prva!'
Maja objavila snimku sa Šimom na motoru nakon prijave policiji i poručila: 'Sigurnost je prva!'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Kao da su od iste majke! Ovi slavni imaju svoje 'dupliće', možete li ih vi razlikovati?
ČEK, TO NIJE ISTA OSOBA?!

FOTO Kao da su od iste majke! Ovi slavni imaju svoje 'dupliće', možete li ih vi razlikovati?

Matt Damon i Mark Wahlberg, Carla Bruni i Bella Hadid, Javier Bardem i Jeffrey Dean Morgan, samo su neki od poznatih lica koje mnogi često zamijene, a osim publike, griješe i drugi poznati pa čak i paparazzi...
Maja Šuput zapjevala kao Brena s Miroslavom Ilićem u Areni
'JEDAN DAN ŽIVOTA'

Maja Šuput zapjevala kao Brena s Miroslavom Ilićem u Areni

Pjevačica je odjenula crnu pripijenu haljinu u kojoj je istaknula svoje obline. U backstageu je bila sa svojim prijateljem, stilistom Markom Grubnićem
Miroslav Ilić zapalio zagrebačku Arenu: Pogledajte atmosferu
FOTO

Miroslav Ilić zapalio zagrebačku Arenu: Pogledajte atmosferu

Legendarni glazbenik večeras je oduševio publiku svojim hitovima poput 'Pozdravi je, pozdravi', 'Nije život jedna žena', 'Jedan dan života' i ostalim pjesmama svog bogatog repertoara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025