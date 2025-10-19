Poznata domaća pjevačica i njen navodni partner Šime viđeni su zajedno ispred ulaza u zračnu luku u Zagrebu
Nakon dva nastupa vrijeme je za putovanje! Džentlmen Šime uskočio Maji Šuput u pomoć
Maja Šuput i njen 'Gospodin savršeni', Šime Elez, ponovno su viđeni zajedno. Primijećeni su u zagrebačkoj Zračnoj luci Franjo Tuđman, jutro nakon što je glazbenica pjevala na dva koncerta u istoj večeri.
Na fotografiji koju je čitatelj poslao 24sata vidi se kako Šime, uz pomoć još jednog čovjeka, vadi kovčege iz prtljažnika automobila, dok Maja stoji pored njih.
Kamo su Maja i Šime putovali zasad se još ne zna. Čitatelj, koji je poslao fotografiju, rekao je kako su pjevačica i 'Savršeni' bili izrazito sretni i nasmiješeni te da su razmjenjivali nježnosti.
Šime je uz Maju bio i sinoć u zagrebačkoj Areni gdje je ona nastupala kao gošća na koncertu Miroslava Ilića. Poznati kolege zajedno su otpjevali hit 'Jedan dan života', koji je zapravo duet poznatog pjevača i Lepe Brene. Nakon toga, Maja je zabavila publiku ispod šatora na predzadnjoj večeri Oktobeer Festa, koji se ovog tjedna održava na zagrebačkom Velesajmu.
