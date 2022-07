Nakon 'grudnjak skandala' se oglasila glumica: Ljude zanima samo seks, guzice i tračevi...

Hvala svima na podršci, na porukama. Meni vam je ovo vrijeđanje mene u komentarima malo smiješno tj. čak me i zabavlja. Samo da mi ne diraju djecu i obitelj. I još mi je zanimljiva ta psihoanaliza tog balkanskog društva, muškaraca pogotovo, napisala je glumica i influencerica Tena Sakar Vukić.

Ovih dana u Zadru je imala neugodno iskustvo u pizzeriji. Dok je s kćeri išla prema WC-u, konobar joj je dobacio da obuče grudnjak, misleći da ga neće razumjeti jer je strankinja.

- Na sebi sam imala traper suknju i top, ništa degutantno. Prvo sam pomislila da sam krivo čula, ali sam se vratila do šanka i pitala konobare tko je to viknuo i je li to upućeno meni... - rekla je Tena, koja je zamolila konobara da pozove vlasnika, što je on i učinio. Gospodin je bio ljubazan kao i uvijek i ispričao se.

Tenu su sad na društvenim mrežama podržali mnogi, a onda je poručila da joj je zanimljivo to što su sise, guzice, seks, trač i nasilje najzanimljivije teme na Balkanu. 'Podrška za našu Tenu', 'Cijeli tim je uz tebe', 'O ovome se treba više pisati, previše je seljačina', pišu joj.

Uz nju je i nekadašnja sudionica showa 'Gospodin Savršeni', Nandi Uzelac, koja često zna otići u noćni klub bez grudnjaka ili prošetati u uskoj haljini bez njega.

- Tena, imaš podršku - napisala joj je Nandi.

Tenu mnogi pamte još iz jedne od najpopularnijih domaćih sapunica, 'Zabranjene ljubavi' u kojoj je glumila Laru Šoljan, a nakon kratke glumačke karijere bacila se na druge interese. S 21 godinom dijagnosticiran joj je bipolarni poremećaj, a prije toga bila je u reprezentaciji Hrvatske u orijentacijskom trčanju.

Zbog dijagnoze je morala prekinuti sportski put i studij, ali kad je kasnije bila malo bolje, vratila se trčanju i sad redovito trenira i natječe se.

