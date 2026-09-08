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GLAZBENI SPEKTAKL

Nakon ljetne stanke stiže prava poslastica: Barbara Hendricks i jazz velikani stižu u Zagreb

Piše Stela Kovačević,
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Nakon ljetne stanke stiže prava poslastica: Barbara Hendricks i jazz velikani stižu u Zagreb
Foto: PROMO
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Na 17. Zagreb Jazz Festival dolaze Joseph Tawadros, Mary Halvorson...

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Nakon ljetne stanke, 17. Zagreb Jazz Festival vraća se s nizom koncerata jazz imena. Program otvara Joseph Tawadros 23. rujna u Kazalištu Kerempuh, gdje će virtuoz na udu nastupiti uz gudače Zagrebačke filharmonije. U Tvornicu kulture 4. listopada stiže James Carter Quartet s programom "Trane: A Centennial Supreme", posvećenim Johnu Coltraneu.

Jedna od najvećih zvijezda festivala bit će Barbara Hendricks, koja 19. listopada u Kinu SC sa svojim Blues Bandom predstavlja program posvećen bluesu i korijenima afroameričke glazbe. Festival 23. studenog u Histrionskom domu zatvara Mary Halvorson: Canis Major, novi projekt nagrađivane gitaristice i skladateljice.

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Foto: PROMO

Domaća jazz scena predstavit će se 19. rujna na jazz pikniku u dvorištu Petoga kupea, gdje u sklopu programa "Jazz All Day" nastupaju mlade snage i etablirani hrvatski džezisti. U okviru programa Beyond Jazzg 29. listopada u Vintage Industrial Baru nastupaju Igralom i Trubački orkestar Bogdana Nikolića "Donja". Međunarodni koncerti počinju u 20 sati. 

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