Nakon manje od godinu dana: Pukla je veza Dakote Johnson i glazbenika Role Modela

Glumica Dakota Johnson (36) i glazbenik Role Model, pravim imenom Tucker Pillsbury (29), prekinuli su vezu nakon manje od godinu dana, objavili su američki mediji.

Zvijezda filmova 'Pedeset nijansi sive' i pjevač, poznat po hitu 'Sally, When the Wine Runs Out', svoju su vezu uglavnom držali podalje od javnosti, a posljednjih mjeseci nisu često govorili jedno o drugome.

Vijest o prekidu stiže samo nekoliko tjedana nakon što je Role Model u intervjuu za Nylon s oduševljenjem govorio o suradnji s Dakotom. Glumica se pojavila na njegovom novom albumu 'Chuck Timely & the Hourglass' i sudjelovala u pjesmi 'Love I You'.

Iako je isprva smatrao da ne bi trebali miješati posao i vezu, Dakota je odmah pristala. U pjesmi su tako završili i njihovi koketni dijalozi.

- Mislim da si savršena - pjeva Role Model, na što mu Dakota odgovara: 'To govoriš svima'.

Par je, prema pisanju američkih medija, vezu započeo krajem prošle godine. Dakota je prije Role Modela sedam godina bila u vezi s Chrisom Martinom, frontmenom Coldplaya.

*uz korištenje AI-ja