Pjevač Marilyn Manson (52) odlučio se predati policiji u Los Angelesu, mjesec dana nakon što je izdan nalog za njegovo uhićenje. Protiv njega podnesene su dvije kaznene prijave jer je navodno pljunuo na snimateljicu na koncertu u kolovozu 2019. godine.

- Već je dulje vrijeme svjestan, kao i njegov agent i njegov pravni tim, da je izdan nalog za njegovo uhićenje, ali nije pokazao nikakvu želju da se vrati u New Hampshire i odgovara za to. Snimateljicu je unajmila tvrtka iz New Hampshirea da snimi koncert i nalazila se nedaleko od pozornice kad se navodni napad dogodio - piše u policijskom izvješću.

Manson je ipak promijenio mišljenje i odlučio surađivati s vlastima, rekao je njegov odvjetnik Howard King za časopis People. Pjevaču, ako bude osuđen, može biti izrečena kazna u trajanju do godine dana ili u novčanom iznosu od 2000 dolara. Snimateljica pak traži više od 35.000 dolara jer tvrdi da je dio sline završio na njenoj ruci.

Svjedoci tvrde da je Manson snimateljicu gađao i šmrkljima. King tvrdi da su to sve uobičajene Mansonove provokacije i da je slina na snimateljici završila slučajno.

- Kad smo je tražili da nam dostavi dokaze, nije odgovorila. Ove su optužbe glupost, ali surađivat ćemo s vlastima kao i do sad - izjavio je.