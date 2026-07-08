Nakon nekoliko propalih ljubavi s poznatim kolegama, sreću je pronašla uz nogometašicu

Američka glumica Sophia Bush već više od dva desetljeća gradi uspješnu karijeru u filmskoj i televizijskoj industriji, no njezin privatni život jednako je često bio u središtu pozornosti. Najpoznatija je po ulozi Brooke Davis u popularnoj seriji "One Tree Hill", a gledatelji je pamte i kao detektivku Erin Lindsay u seriji "Chicago P.D.". Tijekom godina otvoreno je govorila o svojim ljubavnim iskustvima, pogreškama koje je radila i lekcijama koje je naučila.

Bush je još 2017. godine u osobnom eseju za Cosmopolitan priznala kako je njezina prva ljubav bila iskrena i bezbrižna, budući da se zaljubila u prijatelja kojeg je poznavala od svoje devete godine. Kasnije je, dok je gradila glumačku karijeru, ušla u ozbiljnu vezu iako, kako kaže, nije planirala udaju prije tridesete godine života.

- Kad osoba s kojom ste zaprosi brak, pomislite da se to događa zato što tako treba biti - napisala je tada glumica. Dodala je kako je tek kasnije shvatila da ljubav i pravi životni partner nisu uvijek ista stvar.

Najpoznatija ljubavna priča Sophije Bush bila je ona s glumcem Chadom Michaelom Murrayjem, s kojim se upoznala na snimanju serije "One Tree Hill". Par se zaručio 2004. godine, a vjenčao u travnju iduće godine. Ipak, njihova ljubavna priča nakon izmjene zavjeta trajala je samo pet mjeseci. Nakon brojnih nagađanja o nevjeri, uslijedio je razvod koji je službeno okončan krajem 2006. godine.

Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI

Godinama poslije Bush je iskreno govorila o tom razdoblju života.

- Bili smo dvoje klinaca koji zapravo nisu bili spremni za ozbiljnu vezu - rekla je u emisiji Watch What Happens Live. Unatoč razvodu, ona i Murray nastavili su profesionalno surađivati na snimanju serije još nekoliko godina.

Nakon razvoda bila je u vezi s glumcem Jonom Fosterom, kolegom iz filma "Stay Alive". Iako njihova ljubav nije potrajala, Bush je nakon prekida rekla da su ostali bliski prijatelji.

- Možete nekoga voljeti, a da više niste zaljubljeni u njega. To je bila jedna od najvažnijih životnih lekcija koje sam naučila - komentirala je.

Kratko je ljubila i kolegu iz serije One Tree Hill, Jamesa Laffertyja, a zatim je nekoliko godina bila u vezi s glumcem Austinom Nicholsom. Njihova je veza bila turbulentna, s više prekida i pomirenja, a Bush je svojevremeno istaknula kako joj je posebno značilo što je Nichols zbog nje preselio na drugi kraj zemlje.

Foto: OConnor/AFF-USA.com

Posebno emotivno poglavlje njezina života bila je veza s Danom Fredinburgom, tadašnjim menadžerom u Googleu. Nakon prekida ostali su u dobrim odnosima, a njegova tragična smrt u lavini na Mount Everestu 2015. godine duboko ju je pogodila. Na društvenim mrežama oprostila se dirljivom porukom u kojoj je napisala da će zauvijek pamtiti njegovu energiju, optimizam i sposobnost da inspirira ljude oko sebe.

Nakon toga bila je u vezi s kolegom iz serije Chicago P.D., Jesseom Leejem Sofferom, no ni ta romansa nije potrajala.

Činilo se da je svoju sreću pronašla s poduzetnikom Grantom Hughesom. Par je vezu započeo 2020. godine, zaručili su se tijekom odmora u Italiji, a vjenčali u lipnju 2022. godine u Oklahomi. Međutim, već u kolovozu 2023. objavljeno je da se razvode nakon nešto više od godinu dana braka.

Foto: Nathan Howard

Novo životno poglavlje za popularnu glumicu započelo je krajem 2023. godine kada su krenule kružiti glasine o njezinoj vezi s bivšom američkom nogometašicom Ashlyn Harris. Njih dvije godinama su bile prijateljice prije nego što se prijateljstvo razvilo u ljubavnu vezu.

Bush je u razgovoru za Glamour otkrila kako je upravo ona predložila prvi izlazak nasamo.

- Pozvala sam Ashlyn da se vidimo izvan društva prijatelja. Sve se razvijalo polako i potpuno prirodno - ispričala je.

U travnju 2024. godine glumica je javno potvrdila njihovu vezu te je potvrdila da je gay.

- Najljepše stvari u životu često dođu onda kada ih najmanje očekujete. Naučila sam da nikada nije kasno upoznati sebe i živjeti autentično - poručila je Bush onda.

Osim glumačke karijere, Sophia Bush poznata je po svom humanitarnom radu i društvenom aktivizmu. Godinama podržava brojne inicijative za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova i obrazovanje mladih, a aktivno je sudjelovala i u pokretu Time's Up.