Nakon što su iz RTL-a objavili kako uklanjaju sve scene i događaje vezane uz Juricu Živodera, farmer 13. sezone emisije 'Ljubav je na selu' oglasio se na Facebook profilu u vezi sporne situacije.

- Dragi prijatelji, kao što ste primijetili, posljednji dani bili su vrlo teški… Mislim da ne trebam naglašavati zbog čega. Imam potrebu sve objasniti i ispričati se svima koje sam povrijedio - napisao je Jurica pa nastavio:

- Imam dvije tetovaže i obje su posveta mom poginulom prijatelju Petru. Mnogi od vas znaju, ali za one koji ne znaju… 2008. godine izgorio je u požaru i to me dotuklo. Tada sam imao 17 godina, a on 33 i bio mi je kao stariji brat. Odlučio sam se tetovirati njemu u sjećanje. To je sve, nisam pripadnik nijednog pokreta, ideologije ili sličnog niti ih podržavam na bilo koji način. Sve ljude jednako poštujem i želio bih se ispričati svima koji se osjećaju povrijeđeno. Žao mi je.

Podsjetimo, iz redakcije RTL-a su izvijestili kako imaju nultu stopu tolerancije prema različitim vrstama totalitarnih ideologija, posebice onih povezanih s nacizmom i spornom tetovažom.

Farmeru Živoderu su objasnili zašto ne mogu dozvoliti tumačenja te osjetljive teme.

- Ispričavamo se našim gledateljima zbog neugodnosti. Naša kompanija podržava pluralizam, raznolikost, slobodu i živi navedena uvjerenja - napisali su na stranicama RTL-a.