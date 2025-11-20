Obavijesti

BILO JE DRAMATIČNO...

Nakon pada na izboru svi se pitaju kako je: Ovo su novi detalji o jamajčanskoj misici

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Tijekom natjecanja u večernjim haljinama na izboru za Miss Universe, predstavnica Jamajke, dr. Gabrielle Henry, imala je nezgodu i pala na pozornici. Organizatori su oglasili i potvrdili da je misica dobro

U Tajlandu, gdje se trenutno održava izbor za Miss Universe, jučer je tijekom preliminarnog natjecanja kandidatkinja s Jamajke, dr. Gabrielle Henry, pala tijekom natjecanja u večernjim haljinama te je na nosilima prevezena u bolnicu. Na sreću, organizatori natjecanja potvrdili su kako je misica stabilno.

Foto: Instagram

Snimke pada nesretne misice brzo su se proširile društvenim mrežama, a na njima se vidi kako Jamajčanka šeće pistom u dugačkoj narančastoj haljini te odjednom nestaje s ruba piste. Na kraju se vidi i kako je u nosilima prevoze stražnjim dijelom pozornice.

Iz organizacije prestižnog natjecanja potvrdili su da je nesretna misica zadržana na promatranju u bolnici, a predsjednik Raúl Rocha Cantú oglasio se i na svom Instagram profilu potvrdivši da djevojka ima tek nekoliko 'manjih ozljeda'. 'Želio bih podijeliti s Miss Universe obitelji koja je zabrinuta za zdravlje naše Miss Universe Jamajke, da sam u 12.00 sati po bangkoškom vremenu izašao iz bolnice u kojoj se liječi', započeo je.

'Bio sam tamo s njenom obitelji i njom te, na sreću, nema slomljenih kosti i pod dobrom je njegom. Ostat će na promatranju ostatak noći, a mi ćemo ostati u kontaktu s njenom obitelji kako bi joj pružili podršku', objasnio je te zaključio: 'Molimo se za njeno potpuno ozdravljenje'.

Do ovog incidenta došlo je samo dva dana prije nego što će biti održano veliko finale prestižnog natjecanja na kojemu Hrvatsku predstavlja Zadranka Laura Gnjatović. Osim natjecanja u večernjim haljinama, jučer su održana i natjecanja u kupaćim kostimima te natjecanje u nacionalnim kostimima, koje su svi obožavatelji vjerno pratili.

