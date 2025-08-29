Nakon samo 4 mjeseca: Rastala se Savannah iz 'Savršenog'

Stand-up komičarka i IT konzultantica Savannah Mueller, koja se natjecala u 4. sezoni showa 'Gospodin Savršeni', u ožujku se udala, no ljubav nije potrajala. Za Slobodnu Dalmaciju potvrdila je kako se rastala nakon samo četiri mjeseca bračnog života.

- Naši ciljevi u životu nisu se uskladili na način da bismo mogli ostati zajedno i ostvarivati svoje ciljeve bez da netko od nas mora žrtvovati nešto važno. Ukratko, željela sam više - ispričala je Savannah te dodala kako nije bila spremna 'potpuno se smiriti'.

Foto: RTL

- Još uvijek želim postići mnogo toga, poput doktorata s područja psihologije i novih izazova, kao što je prilagodba životu u drugoj zemlji i promjena karijere - otkrila je.

Napomenula je i kako razvod ne doživljava kao poraz i da ne žali zbog tog iskustva.

- Da se ovo nije dogodilo, ne bih se vratila u školu da promijenim karijeru, ne bih trenutno radila na doktoratu i projektima koji potiču međukulturni dijalog i bave se važnim društvenim temama - rekla je.

Foto: RTL

Savannah je u veljači otkrila na svojim društvenim mrežama da se zaručila u Budimpešti, a zatim je odgovarala i na pitanja svojih pratitelja o tadašnjem zaručniku. Ispričala je kako su se upoznali na njezinom stand-up showu preko zajedničkog prijatelja te da je njezin zaručnik Hrvat. Mjesec dana kasnije objavila je i da su se vjenčali.

Inače, Savannah je djetinjstvo provela na Floridi. Uoči početka showa 'Gospodin Savršeni' ispričala je kako se u Hrvatsku preselila zbog dečka, vjerujući u njihovu budućnost. Nažalost, to se nije ostvarilo. Ni u samom showu nije imala ljubavne sreće, a nakon odlaska iz 'Gospodina Savršenog' samouvjereno je rekla: 'Sljedeći čovjek kojeg ću upoznati bit će mi muž'.