Obavijesti

Show

Komentari 0
LJUBAV NIJE POTRAJALA

Nakon samo 4 mjeseca: Rastala se Savannah iz 'Savršenog'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Nakon samo 4 mjeseca: Rastala se Savannah iz 'Savršenog'
4
Foto: RTL

Savannah Mueller, bivša natjecateljica 'Gospodina Savršenog', razvela se nakon četiri mjeseca braka. Iako ljubav nije potrajala, razvod je potaknuo nove životne izazove

Stand-up komičarka i IT konzultantica Savannah Mueller, koja se natjecala u 4. sezoni showa 'Gospodin Savršeni', u ožujku se udala, no ljubav nije potrajala. Za Slobodnu Dalmaciju potvrdila je kako se rastala nakon samo četiri mjeseca bračnog života. 

- Naši ciljevi u životu nisu se uskladili na način da bismo mogli ostati zajedno i ostvarivati svoje ciljeve bez da netko od nas mora žrtvovati nešto važno. Ukratko, željela sam više - ispričala je Savannah te dodala kako nije bila spremna 'potpuno se smiriti'. 

Foto: RTL

- Još uvijek želim postići mnogo toga, poput doktorata s područja psihologije i novih izazova, kao što je prilagodba životu u drugoj zemlji i promjena karijere - otkrila je. 

Napomenula je i kako razvod ne doživljava kao poraz i da ne žali zbog tog iskustva.

UDALA SE ZA HRVATA Savannah iz 'Savršenog' planira još jedno vjenčanje! 'Pravo tek slijedi iduće godine u Opatiji...'
Savannah iz 'Savršenog' planira još jedno vjenčanje! 'Pravo tek slijedi iduće godine u Opatiji...'

- Da se ovo nije dogodilo, ne bih se vratila u školu da promijenim karijeru, ne bih trenutno radila na doktoratu i projektima koji potiču međukulturni dijalog i bave se važnim društvenim temama - rekla je. 

Foto: RTL

Savannah je u veljači otkrila na svojim društvenim mrežama da se zaručila u Budimpešti, a zatim je odgovarala i na pitanja svojih pratitelja o tadašnjem zaručniku. Ispričala je kako su se upoznali na njezinom stand-up showu preko zajedničkog prijatelja te da je njezin zaručnik Hrvat. Mjesec dana kasnije objavila je i da su se vjenčali. 

MLADA GLUMICA FOTO 'Savršena' Selma uživa u svim čarima ljeta: 'Ribetina u moru, a ribara nema nigdje...'
FOTO 'Savršena' Selma uživa u svim čarima ljeta: 'Ribetina u moru, a ribara nema nigdje...'

Inače, Savannah je djetinjstvo provela na Floridi. Uoči početka showa 'Gospodin Savršeni' ispričala je kako se u Hrvatsku preselila zbog dečka, vjerujući u njihovu budućnost. Nažalost, to se nije ostvarilo. Ni u samom showu nije imala ljubavne sreće, a nakon odlaska iz 'Gospodina Savršenog' samouvjereno je rekla: 'Sljedeći čovjek kojeg ću upoznati bit će mi muž'. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...
ZANOSNA PLAVUŠA

Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...

Tina Katanić, bivša loto djevojka i manekenka, nakon što joj je privatni snimak 2015. uništio karijeru i mir, danas žari i pali daleko od Hrvatske
Menadžer je otkrio zašto je Halid Bešlić završio u bolnici...
'STANJE JE STABILNO'

Menadžer je otkrio zašto je Halid Bešlić završio u bolnici...

O zdravstvenom stanju legendarnog pjevača posljednjih se dana piše diljem regije, a njegov menadžer sad je otkrio o čemu je riječ
Prvi dekolte Filmskog festivala u Veneciji: Evo tko je zanosna crnka koja je prošetala tepihom
STEFANIE WILLIAMS

Prvi dekolte Filmskog festivala u Veneciji: Evo tko je zanosna crnka koja je prošetala tepihom

Ova influencerica i fitness trenerica privukla je pažnju na crvenom tepihu u Veneciji. Za tu prigodu je odjenula crnu haljinu s dubokim dekolteom i sjajnim cipelama na potpeticu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025